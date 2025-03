Oscar 2025: la lista completa dei vincitori

Alla 97esima edizione degli Academy Award condotta da Conan O’Brien al Dolby Theatre Anora trionfa con 5 statuette, tra cui miglior film, regia, attrice protagonista, montaggio e scenaggiatura originale, mentre The Brutalist si porta a casa 3 premi (attore protagonista, colonna sonora e fotografia). Adrien Brody batte Timothée Chalamet e Mikey Madison ha la meglio su Demi Moore. Emilia Pérez arriva alla cerimonia con 13 nomination ed ne esce con due awards (Zoe Saldaña miglior attrice supporting e em>El Mal miglior canzone). Il miglior film internazionale a sorpresa è Io sono ancora qui. Grande sconfitto A Complete Unknown, Conclave vince soltanto per lasceneggiatura non originale, mentre a Wicked e Dune: Parte Due vanno i premi tecnici.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte due

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior regista

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (The Substance)

James Mangold (A Complete Unknown)

Miglior attore

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice – Alle origini di Trump)

Miglior attrice

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Fernanda Torres (Io sono ancora qui)

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice – Alle origini di Trump)

Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Miglior sceneggiatura originale

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet, Mona Fastvold (The Brutalist)

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, co-scritto da Alex David (September 5 – La diretta che cambiò la Storia)

Coralie Fargeat (The Substance)

Miglior sceneggiatura non originale

James Mangold, Jay Cocks (A Complete Unknown)

Jacques Audiard in collaborazione con Thomas Bidegain, Léa Mysius e Nicolas Livecchi (Emilia Pérez)

Peter Straughan (Conclave)

RaMell Ross, Joslyn Barnes (Nickel Boys)

Greg Kwedar, Clint Bentley (Sing Sing)

Miglior colonna sonora

Volker Bertelmann (Conclave)

Daniel Blumberg (The Brutalist)

Clément Ducol, Camille (Emilia Pérez)

John Powell, Stephen Schwartz (Wicked)

Kris Bowers (Il robot selvaggio)

Miglior canzone originale

El mal – Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Like a Bird – Abraham Alexander, Adrian Quesada (Sing Sing)

The Journey – Diane Warren (The Six Triple Eight)

Mi camino – Clément Ducol, Camille (Emilia Pérez)

Never Too Late – Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt e Bernie Taupin (Elton John: Never Too Late)

Miglior fotografia

Lol Crawley (The Brutalist)

Greig Fraser (Dune – Parte due )

Paul Guilhaume (Emilia Pérez)

Ed Lachman (Maria)

Jarin Blaschke (Nosferatu)

Miglior montaggio

Sean Baker (Anora)

Dávid Jancsó (The Brutalist)

Nick Emerson (Conclave)

Juliette Welfling (Emilia Pérez)

Myron Kerstein (Wicked)

Miglior scenografia

The Brutalist – production design: Judy Becker; set decoration: Patricia Cuccia

Conclave – production design: Suzie Davies; set decoration: Cynthia Sleiter

Dune – Parte due – production design: Patrice Vermette; set decoration: Shane Vieau

Nosferatu – production design: Craig Lathrop; set decoration: Beatrice Brentnerová

Wicked – production design: Nathan Crowley; set decoration: Lee Sandales

Migliori costumi

Arianne Phillips (A Complete Unknown)

Lisy Christl (Conclave )

Janty Yates, Dave Crossman (Il gladiatore II)

Linda Muir (Nosferatu )

Paul Tazewell (Wicked)

Miglior makeup e hairstyling

Mike Marino, David Presto e Crystal Jurado (A Different Man)

Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier e Jean-Christophe Spadaccini (Emilia Pérez)

David White, Traci Loader e Suzanne Stokes-Munton (Nosferatu)

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli (The Substance)

Frances Hannon, Laura Blount e Sarah Nuth (Wicked)

Miglior sonoro

Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey e David Giammarco (A Complete Unknown)

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett e Doug Hemphill (Dune – Parte due)

Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz e Niels Barletta (Emilia Pérez)

Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson e John Marquis (Wicked )

Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo e Leff Lefferts (Il robot selvaggio)

Migliori effetti visivi

Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin e Shane Mahan (Alien: Romulus)

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft e Peter Stubbs (Better Man)

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe e Gerd Nefzer (Dune – Parte due)

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story e Rodney Burke (Il regno del pianeta delle scimmie)

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk e Paul Corbould (Wicked)

Miglior film internazionale

Io sono ancora qui (Brasile) – Walter Salles

The Girl with the Needle (Danimarca) – Magnus von Horn

Emilia Pérez (Francia) – Jacques Audiard

Il seme del fico sacro (Germania) – Mohammad Rasoulof

Flow – Un mondo da salvare (Lettonia) – Gints Zilbalodis

Miglior film d’animazione

Flow – Un mondo da salvare

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

Il robot selvaggio

Miglior documentario

Black Box Diaries – Shiori Ito, Eric Nyari e Hanna Aqvilin

No Other Land – Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham

Porcelain War – Brendan Bellomo, Slava Leontyev, Aniela Sidorska e Paula DuPre’ Pesmen

Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez, Daan Milius e Rémi Grellety

Sugarcane – (nomination da ancora da segnalare)

Miglior cortometraggio

A Lien – Sam Cutler-Kreutz e David Cutler-Kreutz

Anuja – Adam J. Graves e Suchitra Mattai

I’m Not a Robot – Victoria Warmerdam e Trent

The Last Ranger – Cindy Lee e Darwin Shaw

The Man Who Would Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević e Danijel Pek

Miglior cortometraggio documentario

Death by Numbers – Kim A. Snyder e Janique L. Robillard

I Am Ready, Warden – Smriti Mundhra e Maya Gnyp

Incident – Bill Morrison e Jamie Kalven

Instruments of a Beating Heart – Ema Ryan Yamazaki e Eric Nyari

The Only Girl in the Orchestra – Molly O’Brien e Lisa Remington

Miglior cortometraggio d’animazione

Beautiful Men – Nicolas Keppens e Brecht Van Elslande

In The Shadow of the Cyprus – Shirin Sohani e Hossein Molayemi

Magic Candies – Daisuke Nishio e Takashi Washio

Wander to Wonder – Nina Gantz e Stienette Bosklopper

Yuck! – Loïc Espuche e Juliette Marquet