Bob Dylan ha davvero rifiutato di presenziare agli Oscar 2025

Sembrava una battuta di Mick Jagger che ieri sera, nel presentare l’Oscar per la miglior canzone originale, ha detto che «per quanto mi faccia piacere presentare il premio, non ero la prima scelta. I produttori volevano Bob Dylan. Ma lui ha detto no, perché sostiene che le migliori canzoni di un film quest’anno fossero in A Complete Unknown. Bob ha detto: “Dovreste trovare qualcuno più giovane”. Ed eccomi qua, io sono più giovane».

Si è scoperto, via Hollywood Reporter, che l’Academy che organizza la serata degli Oscar ha davvero invitato Dylan alla cerimonia per presentare uno dei premi oppure per prodursi in una performance. His Bobness ha risposto grazie, ma no grazie.

Il rifiuto dell’invito spiega non solo la battuta di Jagger, ma anche quella del presentatore della serata Conan O’Brien. «Timothée Chalamet ha dovuto imparare a cantare per interpretare la parte di Bob Dylan», ha detto O’Brien durante il suo monologo facendo riferimento alle doti canore non esattamente da crooner impeccabile di Dylan. «Ha imparato a cantare così bene che ha quasi perso la parte. Dylan avrebbe voluto essere qui stasera, ma non fino a questo punto».

Alla fine, per la cronaca, A Complete Unknown è il grande sconfitto della serata degli Oscar: il film, il regista James Mangold, gli attori, gli autori e i candidati ai premi tecnici erano presenti in otto categorie, ma non hanno portato a casa alcuna statuetta.