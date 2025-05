Con la ballatona ‘More to Lose’ Miley Cyrus mira all’instant classic: il video

Miley Cyrus sta pubblicando le canzoni di Something Beautiful, l’album che uscirà il 30 maggio, nell’ordine in cui compaiono sul disco. Dopo l’ansiogeno Prelude, la drammatica title track e il pop rétro di End of the World, ha pubblicato oggi il quarto estratto.

Si intitola More to Lose, è prodotta da Jonathan Rado, Michael Pollack, Shawn Everett, BJ Burton ed è una ballatona vecchio stile scritta al pianoforte, con un’eco dell’amata Whitney Houston. Quando ha presentato il pezzo nel corso dello scorso weekend Cyrus lo ha descritto come un «instant classic».

«Cerco di fare una sola take di pezzi del genere», ha detto Cyrus su Instagram. «Aggiungo armonie, le mie improvvisazioni sul finale, ma visto che la canzone racconta una storia, non voglio mai che venga interrotta o che risulti troppo cerebrale o che si insegua la perfezione. Non volevo che More to Lose fosse perfetta, volevo che fosse piena di significato ed emozionante».

Buona parte del video in bianco e nero diretto dalla cantante con Jacob Bixenman e Brendan Walter si basa su un primo piano di Cyrus che canta apparentemente di una storia al capolinea: “Rimango anche quando l’estasi è finita e prego che torni / Tu lo dicevi, vorrei che non fosse vero / Sapevo che un giorno avrei dovuto fare una scelta / Pensavo solo che avessimo più cose da perdere”.

Something Beautiful, che è annunciata come una sorta di opera pop, è anche un visual album che sarà presentato per la prima volta al Tribeca Film Festival a giugno.