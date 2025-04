Miley Cyrus è tornata: guarda il video di ‘Something Beautiful’

Miley Cyrus ha pubblicato il video per la title track del suo nuovo concept album, Something Beautiful. La canzone inizia come una ballata alt-R&B, prima di esplodere in rock distorto nei ritornelli. Il brano arriva dopo che era uscita un’altra traccia dell’album, la spoken-word Prelude. Cyrus ha diretto il video per il singolo, che fa parte di un lungometraggio, con Jacob Bixenman e Brendan Walter, mentre Benoît Debie è alla fotografia. Panos Cosmatos, il cui film horror del 2018 Mandy è tra le influenze del progetto, è uno dei produttori.

Miley Cyrus - Something Beautiful (Official Video)

«La mia idea era di fare The Wall, ma pieno di cultura pop», ha detto Miley. Le canzoni, che parlino di distruzione, cuori spezzati o morte, sono presentate attraverso la bellezza. Perché anche i momenti più bui hanno la loro bellezza».

L’album è il seguito di Endless Summer Vacation del 2023, che conteneva il successo Flowers e che è valso a Cyrus il suo primo tardivo riconoscimento ai Grammy.