Blake Lively vs Justin Baldoni: lei gli fa causa, lui querela il ‘New York Times’

Justin Baldoni ha querelato il New York Times per l’articolo sulle molestie sessuali e sulla campagna diffamatoria di cui lo accusa Blake Lively. E contemporaneamente l’attrice ha intentato una causa federale contro Baldoni, sostenendo nella denuncia di 93 pagine che il regista e co-protagonista di It Ends With Us l’abbia sottoposta a molestie sessuali “inquietanti” durante la produzione e poi si sia impegnato in una campagna di ritorsione progettata per “zittirla” e “distruggere” la sua credibilità.

Martedì Baldoni – e altri nove querelanti, tra cui le publicist Melissa Nathan e Jennifer Abel – hanno citato in giudizio il giornale per diffamazione e violazione della privacy, tra le altre accuse, chiedendo 250 milioni di dollari di danni. La storia del Times era basata su un pre-contenzioso presentato al Dipartimento per i diritti civili della California da Lively contro il regista di It Ends With Us.

“L’articolo porta avanti la sua falsa narrativa selezionando comunicazioni private fuori contesto (e in alcuni casi falsificate), mai destinate alla divulgazione o alla visione pubblica, per promuovere una narrazione unilaterale e altamente provocatoria, chiaramente progettata per malvagizzare i querelanti”, si legge nella causa di 87 pagine presentata da Baldoni, ottenuta da Rolling Stone e riportata per la prima volta da Variety.

La nuova denuncia accusa il Times di frode e di violazione del contratto. “La storia del Times si basava quasi interamente sulla narrativa non verificata e autoreferenziale di Lively, riprendendola quasi alla lettera e ignorando l’abbondanza di prove che contraddicevano le sue affermazioni ed esponevano le sue vere motivazioni”, si legge.

In una dichiarazione a Rolling Stone, un portavoce del giornale ha difeso l’articolo definendolo “riportato meticolosamente e responsabilmente” e sulla base di migliaia di pagine di documenti, testi ed e-mail “che citiamo accuratamente e ampiamente nell’articolo”.

“Ad oggi Wayfarer Studios, il signor Baldoni, gli altri soggetti dell’articolo e i loro rappresentanti non hanno segnalato un solo errore. Abbiamo pubblicato anche la loro dichiarazione completa in risposta alle accuse contenute nell’articolo”, si legge nella dichiarazione del Times. “Abbiamo intenzione di difenderci con forza dalla causa”.

Gli avvocati di Lively hanno affrontato la causa del Times in una dichiarazione separata a Rolling Stone, affermando: “Niente in questa causa cambia nulla riguardo alle affermazioni avanzate nella denuncia del Dipartimento per i diritti civili della California della signora Lively, né la sua denuncia federale, presentata oggi”.

Tra le affermazioni contrastate nella denuncia di Baldoni ce n’è una in cui la causa di Lively affermava al Times che Baldoni “era entrato ripetutamente nella sua roulotte del trucco senza essere invitato quando era senza vestiti, anche mentre allattava al seno”. Nella causa, l’avvocato di Baldoni fa riferimento a presunti testi inviati da Lively in cui lei avrebbe incolpato la sua assistente per non averle inviato le sue pagine di sceneggiatura aggiornate.

“Non si è resa conto che erano nuove”, avrebbe scritto Lively in un messaggio a Baldoni. “Puoi sempre inviare nuove pagine anche a me, per favore”. Secondo la denuncia, Lively avrebbe firmato il testo con una “X” e in un messaggio successivo avrebbe scritto: “Mi sto tirando il latte nella roulotte, se vuoi provare le battute”.

L’articolo originale del Times, che includeva presunti screenshot di conversazioni tra i publicist di Baldoni, si concentrava sulle affermazioni di una campagna diffamatoria costruita contro Lively online. Baldoni accusa Lively di condurre la propria campagna “strategica e manipolativa” e di utilizzare false “accuse di molestie sessuali per affermare un controllo unilaterale su ogni aspetto della produzione”.

La causa afferma che Nathan, l’addetto stampa di Baldoni, è stato informato del fatto che l’addetto stampa di Lively “abbia diffuso una storia sfavorevole, falsa e diffamatoria sulla fede Baháʼí di Baldoni a Page Six” e “una storia falsa che sostiene che ci sono state” molteplici “denunce delle risorse umane durante la produzione”.

Tra le accuse c’è anche quella secondo cui il marito di Lively, Ryan Reynolds, avrebbe “rimproverato” Baldoni durante un incontro a New York e che Lively avrebbe fatto pressioni sul suo agente della WME per scaricarlo a luglio.

L’avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, aveva messo in guardia contro una causa imminente in una dichiarazione a People durante il fine settimana, dicendo che “non era una risposta o una controquerela, è una deliberata ricerca della verità”.

Freedman ha affermato che il Times “si è piegato ai desideri e ai capricci di due esponenti dell’élite degli ‘intoccabili’ di Hollywood, ignorando le pratiche giornalistiche e l’etica un tempo consone alla pubblicazione, utilizzando testi manipolati e omettendo intenzionalmente parti che contestano la loro narrativa”.

Intanto Lively ha intentato una causa presso un tribunale federale martedì nel distretto meridionale di New York, sulla base della sua denuncia originale del Dipartimento per i diritti civili della California in cui si parlava di ritorsioni da parte di Wayfarer Studios e altri in risposta alle sue accuse di molestie sessuali.

I suoi avvocati hanno affermato che la causa di Baldoni contro il Times era “basata sulla premessa ovviamente falsa che il reclamo amministrativo della signora Lively contro Wayfarer e altri fosse uno stratagemma basato sulla scelta di ‘non intentare una causa contro Baldoni, Wayfarer’ e che ‘il contenzioso non è mia stato il suo obiettivo finale’”.

Gli avvocati di Lively hanno detto a Rolling Stone: “Come dimostrato dalla denuncia federale presentata oggi dalla signora Lively, quel quadro di riferimento per la causa Wayfarer è falso”.

I documenti, depositati presso il tribunale federale di Manhattan, nominano anche il produttore del film, James Heath, come co-imputato, insieme ai Wayfarer Studios, al co-fondatore Steve Sarowitz e alle publicist Melissa Nathan e Jennifer Abel. Si sostiene che il gruppo “si sia impegnato in un piano di attacco sofisticato, coordinato e ben finanziato” che ha seminato storie e “usato come arma un esercito digitale” contro Lively, causando all’attrice e alla sua famiglia “gravi danni emotivi”.

La denuncia afferma che le conseguenze della presunta cattiva condotta “sono state estreme”. “Ci sono giorni in cui [Lively] ha faticato ad alzarsi dal letto e spesso ha scelto di non avventurarsi fuori”, afferma. “Ha anche sperimentato sintomi fisici ripetuti e dolorosi come risultato di questa esperienza”, sostengono i documenti, mentre il marito di Lively, l’attore Ryan Reynolds, “è stato colpito mentalmente, fisicamente e professionalmente dal dolore di sua moglie e dei suoi figli”.

In una dichiarazione, gli avvocati di Lively sostengono che gli imputati nella sua nuova causa stanno accumulando ulteriori ritorsioni con la loro controffensiva. “Sfortunatamente, la decisione della signora Lively di parlare apertamente ha provocato ulteriori ritorsioni e attacchi. Come affermato nella denuncia federale della signora Lively, Wayfarer e i suoi associati hanno violato la legge federale e statale della California con ritorsioni contro di lei per aver denunciato molestie sessuali e problemi di sicurezza sul posto di lavoro. Ora gli imputati risponderanno della loro condotta davanti al tribunale federale”, si legge nella dichiarazione. “Lively ha portato questo contenzioso a New York, dove hanno avuto luogo gran parte delle attività rilevanti descritte nella denuncia, ma ci riserviamo il diritto di intraprendere ulteriori azioni in altre sedi e giurisdizioni, se appropriato ai sensi della legge”.

Secondo la sua causa, Lively ha accettato di riprendere le riprese di It Ends With Us all’inizio del 2024 solo dopo che lei e Reynolds hanno partecipato a un incontro a New York che riguardava l’ambiente di lavoro presumibilmente “ostile” del film, inclusi precedenti casi di molestie sessuali presumibilmente perpetrate da Baldon e Heath – e assicurandosi che fosse rispettate una serie di nuove richieste.

“Non mostrare più video o immagini di donne nude, inclusa la moglie del produttore, a BL e/o ai suoi dipendenti”, si legge in una richiesta elencata nella causa. “Non si deve più parlare della precedente dipendenza dalla pornografia del signor Baldoni o del signor Heath o della mancanza di consumo di pornografia da parte di BL nei confronti di BL o di altri membri dell’equipaggio”, si legge in un’altra parte. Nell’elenco delle 30 richieste, la numero 27 recitava: “Non sarà più necessario aggiungere scene di sesso, sesso orale o climax davanti alla telecamera da parte di BL al di fuori dell’ambito della sceneggiatura approvata da BL al momento dell’adesione al progetto”.

Stando alla denuncia, l’incontro è stato un “passo essenziale” nel processo che ha riportato la Lively sul set del film il 5 gennaio 2024, dopo lo sciopero. Le riprese si sono concluse il 9 febbraio e Lively ha promosso il progetto secondo un piano di marketing predeterminato, afferma la causa. Quel piano, secondo la denuncia, affermava che Lively avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente sulla “forza e resilienza” del suo personaggio anziché sulla storia di violenza domestica alla base del film.

Lively sostiene che Baldoni si è allontanato unilateralmente dal piano di comunicazione poiché presumibilmente ha iniziato a temere che le notizie sulle presunte molestie sessuali durante le riprese sarebbero trapelate. Ha affermato che ha iniziato a promuovere “contenuti sui sopravvissuti” alla violenza domestica per proteggere la sua immagine pubblica quando le persone hanno iniziato a notare che alcuni membri del cast del film non lo seguivano più sui social.

Quando Lively ha iniziato ad affrontare reazioni negative online – alcune delle quali l’hanno accusata di essere “fuori luogo” con la sua promozione più ottimista del film – se ne è accorta. “Gli account sui social media per i marchi della signora Lively, tra cui Betty Buzz e Betty Booze, sono stati inondati da commenti di odio, che hanno iniziato a riecheggiare attraverso altri media social e tradizionali”, afferma la causa.

Da Rolling Stone US 1 e Rolling Stone US 2