Blake Lively ricorda Michelle Trachtenberg: «Era pura elettricità»

In seguito alla morte di Michelle Trachtenberg, che interpretava la perfida e amatissima Georgina Sparks in Gossip Girl, la co-protagonista dello show Blake Lively ha condiviso un sentito tributo sui social media, ricordando la gentilezza e la dedizione dell’attrice al suo mestiere.

«Questo è il primo giorno in cui ho incontrato Michelle», ha scritto Lively nelle sue storie su Instagram, accanto a una foto di loro due sul set di Gossip Girl. «Era pura elettricità. Sapevi quando entrava in una stanza perché l’energia cambiava. Qualsiasi cosa facesse, la faceva al 200%».

Lively ha descritto la Trachtenberg come una persona che «rideva con tutto il cuore alle battute di qualcuno» e che «affrontava l’autorità a testa alta quando sentiva che qualcosa non andava». Ha elogiato la sua collega per come «si prendeva profondamente cura del suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questa industria, per quanto a volte potesse essere dolorosa». Ha detto che la Trachtenberg è sempre rimasta «ferocemente leale con i suoi amici e coraggiosa per coloro che amava», oltre a essere «grande, audace e inconfondibilmente se stessa».

L’attrice ha anche condiviso un ricordo affettuoso della Trachtenberg, raccontando di come mettesse sempre un lucidalabbra al profumo di caramello perché «non voleva solo brillare davanti alla telecamera, le piaceva creare un’esperienza piacevole per chiunque fosse nella sua orbita, persino attraverso il delicato profumo del suo lucidalabbra, perché per lei i dettagli contavano».

Blake Lively pays tribute to Michelle Trachtenberg: “The world lost a deeply sensitive and good person in Michelle. May her work and her huge heart be remembered by those who were lucky enough to experience her fire.” pic.twitter.com/QZBmdeE3LN — Pop Base (@PopBase) February 27, 2025

Lively ha concluso il suo post con un messaggio toccante: «Stringete forte chi amate e chi avete amato», aggiungendo: «Il mondo ha perso una persona incredibilmente sensibile e buona con Michelle. Che il suo lavoro e il suo enorme cuore siano ricordati da chi ha avuto la fortuna di conoscere il suo fuoco».

Michelle Trachtenberg è scomparsa il 26 febbraio all’età di 39 anni. L’attrice ha recitato in film e serie TV di grande successo tra gli anni ’90 e 2000, tra cui Gossip Girl, Buffy l’ammazzavampiri e Harriet the Spy, il suo primo ruolo cinematografico importante.

Tra i tanti colleghi e co-protagonisti che le hanno reso omaggio, anche Chace Crawford, suo compagno di set nella serie Gossip Girl, ha espresso il suo dolore in un post su Instagram: «Michelle era unica nel suo genere», ha scritto Crawford. «Ricordo ancora quando arrivò sul set per la prima volta e lo dominò completamente. Era una forza della natura, incredibilmente divertente e magnetica… Ricordo quegli anni con un grande sorriso. Una perdita terribile».