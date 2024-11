Milano Music Week 2024, annunciati il programma e gli appuntamenti

Torna dal 18 al 24 novembre la Milano Music Week, l’appuntamento annuale che rende protagonista la musica nel capoluogo lombardo con workshop, party, DJ set, presentazioni di libri e tanti live per un totale di oltre 300 eventi, 70 dei quali organizzati dalla direzione artistica. La cui curatela è stata affidata a Nur Al Habash per il terzo anno consecutivo, e quest’anno sarà affiancata da un collaboratore speciale, Venerus.

«Mi sento molto onorato di essere stato incaricato di collaborare alla curatela di questa Milano Music Week. In quanto milanese e artista sento nel mio percorso il richiamo a valorizzare il luogo che mi ha dato la nascita e in cui vivo, attraverso la mia attiva partecipazione. Sono felice di poter proporre un momento di narrazione di quello che per me è il vivere la musica, nel tempo, nello spazio, negli incontri. La musica è una testimonianza della vita che nel suo mistero si manifesta. E la cultura in questo caso è la cura di raccontare queste sfaccettature. Tutto questo all’interno del ritmo della città, che per quanto faticoso, permette questi rari e preziosi equilibri». Così ha dichiarato il musicista durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse, tenutasi questa mattina a BASE Milano.

Per la direttrice artistica Nur Al Habash, «il programma della Milano Music Week di quest’anno è uno dei più ricchi di sempre: abbiamo cercato di includere artisti di ogni background ed estrazione, tra leggende della musica italiana e i più interessanti newcomer, e li abbiamo fatti interagire con alcuni degli spazi pubblici simbolo di questa città, per un’offerta musicale unica che speriamo tutto il pubblico possa apprezzare. Nel programma delle conferenze parleremo di AI e nuove tecnologie, ma anche di quanto sia importante mantenere, anche nella musica, uno spirito vivo di umanità e attivismo».

A tenere unita questa edizione è il tema del domani, declinato come “Il futuro è già così”. Nelle intenzioni dei curatori si valorizzerà così il ruolo della musica e della cultura nella formazione della realtà in cui vivremo come comunità, e di come possa interagire con le nuove tecnologie. Tra i nomi coinvolti Gaia, La Rappresentante di Lista, Negramaro, Pop X e Carlo Conti, che parlerà del prossimo Festival di Sanremo. Ma anche Selton, Eugenio in via di gioia, Queen of Saba, Coco, Post Nebbia e tanti altri.

Per la giornata d’apertura, il programma prevede una presentazione speciale in Triennale Milano: quella del nuovo album di inediti di Mina, in uscita il 22 novembre. Otto le location principali degli eventi, tra si alterneranno, oltre a Triennale, tra Castello Sforzesco, Dazio di Ponente e di Levante (all’Arco della Pace), l’Acquario Civico di Parco Sempione, la Biblioteca di Parco Sempione, la Casa degli Artisti in zona Moscova, e 21houseofstories nelle sedi sui Navigli e in Città Studi. Per l’opening party del 19 novembre, la location scelta è il Dazio di Levante, dove si terrà un secret show. Stessa venue anche per il party di chiusura il 24 novembre, dove si esibirà live Venerus, accompagnato poi dal DJ set di Plastica.

Non solo: la Milano Music Week offrirà anche una serie di panel rivolti sia agli appassionati che agli addetti ai lavori della musica, che offrirà la possibilità di conoscerli più da vicino. Programma che si arricchisce grazie alla presenza dei partner della settimana, A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, ANEM, EMusa, Evolution, FEM Federazione Editori Musicali, PMI Produttori Musicali Indipendenti e SCF, che cureranno talk tra realtà aumentata, diritto d’autore, royalties e nuovi mestieri della discografia.

Presenti alla conferenza stampa anche il Sindaco di Milano Beppe Sala, che ha dichiarato: «La città è pronta ad accogliere una nuova Music Week. Milano è legata alla musica e alla sua industria da un rapporto profondo, un legame che gli appuntamenti in programma contribuiranno a rinsaldare e rinnovare»; e Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: «La Milano Music Week è molto più di un semplice appuntamento annuale: è un momento in cui la nostra città si trasforma in un palcoscenico vibrante e inclusivo, riunendo artisti, professionisti e appassionati da tutta Italia e non solo».

In questo ecosistema, ulteriore novità di quest’anno è la presenza di una squadra di digital creator, che racconteranno ogni lato della Milano Music Week. A partecipare sarà anche Rolling Stone Italia, che insieme a Urban Vision, media company leader nella comunicazione urbana, organizzerà l’evento Urban Vision Loves Rolling Stone: un ricco calendario di appuntamenti a sorpresa che si terranno sul Rolling Stage di Urban Vision in San Babila, un innovativo led stage che sarà lanciato in occasione della Milano Music Week.

Durante i giorni della manifestazione tonerà anche Linecheck Music Meeting and Festival, Main Content Partner della settimana, che si svolgerà dal 18 al 23 novembre tra BASE Milano e altre venue tra Milano e Bologna. Il tema di questa edizione: So Far So Good?, tra eventi di formazione e networking e una serie di appuntamenti tra cui il ritorno della Linecheck Academy. Tra i nomi coinvolti per Linecheck, Lorenzo Senni e Mace.

Milano Music Week 2024 è un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale http://www.milanomusicweek.it e su http://www.yesmilano.it.