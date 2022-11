Strategie di mobilità urbana durante la Milano Music Week: con Rolling Stone e FREE NOW il traffico non è più un problema

Decine di eventi diffusi su tutto il territorio urbano, dalla mattina fino a notte inoltrata: spostarsi per i 181 chilometri quadrati del Comune di Milano durante la Music Week, senza restare imbottigliati nel traffico e contribuendo così all’aumento della CO2 nell’aria, può rivelarsi un’impresa non da poco, ma quest’anno non sarà un problema grazie a FREE NOW.

FREE NOW è la Super App della Mobilità che in modo affidabile e sicuro permette di spostarsi da un punto A ad un punto B, pagando comodamente tutte le corse tramite app. FREE NOW è presente in 7 città italiane: Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ma l’app è disponibile in 10 Paesi e più di 170 città in Europa. Ciò significa che è possibile utilizzarla anche quando si viaggia all’estero. Qualunque sia la destinazione, in app sono presenti numerose soluzioni tra cui scegliere: taxi, car sharing, monopattini, biciclette e scooter elettrici.

Da lunedì 21 a domenica 27 novembre, FREE NOW è partner dello speciale di Rolling Stone sulla Milano Music Week e aiuterà gli appassionati di musica a districarsi tra i mille appuntamenti in calendario in maniera sostenibile, semplice e veloce. Con un incentivo in più: inserendo il codice ROLLINGSTONE all’interno dell’app FREE NOW, per tutta la settimana ogni nuovo utente avrà 5 euro di sconto sulla prima corsa, indipendentemente dal mezzo prescelto. Maggiori informazioni sul sito: https://www.free-now.com/it/rollingstone/