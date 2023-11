Il secondo dialogo di Music Moves Europe ospite a Linecheck 2023

Linecheck Music Meeting, la principale conferenza e festival musicale in Italia, torna dal 22 al 25 novembre presso BASE Milano e si prepara a ospitare il secondo dialogo di Music Moves Europe (MME), iniziativa guidata dall’Unione Europea che prevede lo svolgersi di serie di dieci appuntamenti distribuiti su quattro anni, coincidenti con le principali conferenze musicali di tutta Europa.

Guidato dal motto “Made in Europe. Accelerating the players of tomorrow’s ecosystem”, il secondo appuntamento della serie tratterà il tema dello sviluppo al futuro dei talent europei di oggi e di domani. Un nodo fondamentale per la crescita dell’intero settore della musica, che, questa la proposta del meeting, dovrà ragionare sempre di più nei termini di un ecosistema, e non, come ora, come un insieme di linee non intersecantesi. Gli esempi vengono dall’interno del comparto stesso, che ha vissuto grandi modifiche a partire dalla configurazione dei suoi flussi economici: gli artisti diventano start-up, i detentori dei diritti si trasformano in fornitori di servizi, le etichette in pionieri della tecnologia, e le persone che prima erano pubblico ora sono creator.

Se da un lato si parla di fluidità, dall’altro, al contrario, si osserva una sempre maggiore concentrazione di potere di mercato nelle mani dei grandi player con sede in Asia o Nord America, che trainano il settore grazie alle maggiori risorse sia finanziarie che tecnologiche. Ciò minaccia di remare contro il sistema della musica europea, tradizionalmente fondato su valori quali diversità, inclusione e giustizia sociale. Il secondo appuntamento MME si propone dunque come occasione per mettere meglio a fuoco questi cambiamenti e delineare strategie di ampio respiro per venire incontro alle esigenze di un mercato – sia globale che europeo – che si espande e si ramifica a velocità sempre più elevata.

Tanti gli speaker già confermati per l’appuntamento a Linecheck. Tra di loro Susanne Hollmann (Commissione Europea), Detlef Schwarte (Reeperbahn Festival), Tamara Kamińska (One Voice for Europe), Virgo Sillamaa (European Music Exporters Exchange), Anna Zò (Music Tech Europe), Eleonora Bianchi (Universal Music), Daniele Giliberto (Musixmatch), Camila Anino (Primavera Sound / Pro), Nur Al Habash (SIAE), Alex Richter (Mgmt Giant Rooks). Gli incontri, condotti da Helen Sildna (Tallinn Music Week) e Dino Lupelli (Linecheck), prenderanno le mosse da domande-guida come “quali sono le aspirazioni e i desideri degli artisti?” Oppure “qual è il motore che spinge i nuovi creativi, e quali sono le loro aspettative nei confronti dell’industria e del quadro politico?”

L’evento si terrà il 23 novembre, dalle 10 alle 13:30, unendosi così alla già ricca offerta di Linecheck, che comprende panel, sessioni di networking, showcase, tavole rotonde e workshop incentrati sull’innovazione e il progresso in ambito musicale.

Il programma dei Dialogues è realizzato da Eurosonic Noorderslag, East European Music Conference, Linecheck, MaMA, Reeperbahn Festival e Tallinn Music Week. Queste music conference europee e festival sono anche fondatori della nuova Federation of Music Conferences (FoMC), che funge da piattaforma per promuovere i dialoghi MME.