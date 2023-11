Milano Music Week 2023, ecco programma ed eventi

Il panel con Amadeus che parlerà del prossimo Festival di Sanremo, gli incontri tematici con gli artisti, gi showcase e i talk presso il quartier generale, la Torneria Tortona. È stata presentata l’edizione 2023 della Milano Music Week. Tra gli artisti coinvolti negli incontri: Manuel Agnelli, Ariete, Alfa, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Motta, Yendry, Aka 7even, Thru Collected.

I CCCP si racconteranno in un talk al Teatro Fontana, l’ospite internazionale Devendra Banhart sarà al Museo del Novecento intervistato da Guinevere, mentre Paola Iezzi e Fabio Canino parleranno dell’eredità queer di Raffaella Carrà. Neffa ed Ele A si confronteranno sui 50 anni di hip hop, Francesca Michielin, curatrice di questa edizione con Nur Al Habash, registrerà una puntata del podcast Maschiacci al Teatro Filodrammatici.

«Alla Milano Music Week vorrei puntare i riflettori sul ruolo delle artiste donne in un ambiente discografico in cui purtroppo non sono ancora abbastanza protagoniste», ha detto Michielin. «Mi piacerebbe non solo creare occasioni di confronto e dialogo su ciò che accade alla musica scritta e prodotta da donne, ma anche dare ampio spazio alla riflessione sulla difficoltà di essere donne in un mondo musicale che non sempre ha tempo per accogliere una maternità, ad esempio».

Quest’anno la MMW avrà una “casa”, la Torneria Tortona che ospiterà ogni giorno i panel sul music business, i talk su argomenti che vanno dal diritto dall’autore ai nuovi mestiere della discografia, nonché la festa di apertura con il concerto di Angelina Mango. Il concerto di chiusura è affidato a Le Vibrazioni. Uno degli eventi più attesi si terrà venerdì 24 con l’incontro “Il Sanremo che verrà: Amadeus racconta il prossimo Festival”.

Nella Casa Milano Music Week ci saranno anche aree bar e co-working e, a disposizione del pubblico durante i panel, gli psicologi e gli psicoterapeuti di Restart – A Safe Space for Music Minds, progetto nato con l’obiettivo di proteggere musicisti e addetti ai lavori nei momenti di crisi.

All’interno di Linecheck Music Meeting and Festival, al BASE di via Bergognone, si terrà un omaggio ai Krisma, Tra gli artisti che si esibiranno Marta Salogni e Francesco Messina, Daniela Pes, Post Nebbia, 72 Hour Post-Fight e altri.

La Milano Music Week è promossa da Comune di Milano, Assoconcerti, Assomusica, FIMI, Nuovo IMAIE e SIAE con il patrocinio del Ministero della Cultura. Elenco di tutti gli eventi a questo link.