La madre di Sean Combs rompe il silenzio: «Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto»

La madre di Sean Combs, Janice Smalls Combs, afferma di essere “devastata” dalla “narrativa creata con bugie” su suo figlio, paragonando il fervore che circonda il fondatore della Bad Boy Entertainment a un “linciaggio pubblico”.

L’83enne ha rilasciato una dichiarazione in difesa di Combs domenica sera: si tratta del suo primo commento pubblico dopo la raffica di cause civili di Combs lo scorso autunno e il suo arresto con l’accusa di traffico sessuale e racket a settembre.

Janice Combs ha implorato il mondo di “non giudicare” suo figlio prima di ascoltare “la sua versione dei fatti” e ha affermato che i pubblici ministeri hanno utilizzato l’accordo di Combs con l’ex fidanzata Cassandra “Cassie” Ventura “come ammissione di colpa” per costruire un procedimento penale federale contro di lui. “Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto, e merita la possibilità di dire la sua”, si legge nella dichiarazione di Janice. “Posso solo pregare di essere viva per vederlo raccontare la sua verità ed essere vendicato”.

Dopo essere stato arrestato a New York City il 16 settembre, Combs è in carcere senza possibilità di uscire su cauzione. Ha fatto appello contro la decisione del giudice, con la prossima udienza fissata per giovedì 10 ottobre. Mentreiln processo incombe, sta anche affrontando un dozzina di cause civili intentate contro di lui da diverse donne e un uomo che sostengono che Combs li abbia aggrediti sessualmente. I presunti incontri sarebbero avvenuti tra il 1990 e la scorsa estate.

La settimana scorsa, l’avvocato di Houston Tony Buzbee ha annunciato in una conferenza stampa di rappresentare oltre 120 uomini che donne che accusano Combs e soci di abusi sessuali. Buzbee ha detto che 25 di loro erano minorenni al momento del presunto abuso, incluso un bambino di nove anni che afferma di essere stato costretto a fare sesso orale su Combs dopo aver fatto un’audizione per l’iconica etichetta discografica.

Nella sua dichiarazione, Janice Combs ha etichettato queste affermazioni come “bugie” che sono “motivate da chi cerca un guadagno finanziario e non giustizia”. “Queste persone hanno visto con quanta rapidità il team legale civile di mio figlio ha risolto la causa della sua ex ragazza, quindi credono di poter ricevere un rapido guadagno accusandolo falsamente”, ha aggiunto. “Le false accuse di violenza sessuale impediscono alle vere vittime di violenza sessuale di ottenere la giustizia che meritano”. (L’avvocato di Combs, Erica Wolff, ha affermato che Combs “nega categoricamente e con enfasi come falsa e diffamatoria qualsiasi affermazione secondo cui avrebbe abusato sessualmente di chiunque, compresi i minori.”)

Janice ha riconosciuto che Combs non era perfetto e “ha commesso degli errori nel suo passato”, riferendosi al filmato di sorveglianza dell’hotel che mostrava Combs mentre prendeva a calci Ventura a terra, prima di trascinarla di nuovo nella sua suite d’albergo.

“Mio figlio potrebbe non essere stato del tutto sincero su certe cose”, ha scritto. “A volte, la verità e la menzogna si intrecciano così strettamente che diventa terrificante ammettere una parte della storia, soprattutto quando quella verità è fuori dalla norma o è troppo complicata per essere concepita”.

Dichiarazione completa di Janice Smalls Combs

“Mi rivolgo oggi a voi come una madre devastata e profondamente rattristata dalle accuse mosse contro mio figlio Sean Combs. È straziante vederlo giudicato non per la verità, ma per una narrazione creata da bugie. Assistere a quello che sembra essere un linciaggio pubblico di mio figlio prima che abbia l’opportunità di dimostrare la sua innocenza è un dolore troppo insopportabile per essere espresso a parole. Come ogni essere umano, mio ​​figlio merita di avere la sua giornata in tribunale, di condividere finalmente la sua versione e di dimostrare la sua innocenza.

Non sono qui per ritrarre mio figlio come l’uomo perfetto perché non lo è. Ha commesso degli errori in passato, come tutti noi. Potrebbe non essere stato del tutto sincero su alcune cose, come negare di essere mai stato violento con un’ex ragazza quando la sorveglianza dell’hotel ha dimostrato il contrario. A volte, la verità e la menzogna si intrecciano così strettamente che diventa terrificante ammettere una parte della storia, soprattutto quando quella verità è fuori dalla norma o è troppo complicata per essere concepita. Questo è il motivo per cui credo che il team legale civile di mio figlio abbia deciso di risolvere la causa dell’ex fidanzata invece di contestarla fino alla fine, con un conseguente effetto di rimbalzo, poiché il governo federale ha utilizzato questa decisione contro di lui, interpretandola come un’ammissione di colpa.

È importante riconoscere che nessuno di noi, indipendentemente dal nostro status, è immune dalla paura o dagli errori. Non essere del tutto sincero su una questione non significa che mio figlio sia colpevole delle accuse ripugnanti e delle gravi accuse mosse contro di lui. Molte persone che sono state ingiustamente condannate e successivamente prosciolte si sono viste privare della libertà non perché fossero colpevoli dei crimini di cui erano accusati, ma perché non corrispondevano all’immagine di quella che questa società considera una “brava persona”. La storia ci ha mostrato come gli individui possano essere ingiustamente condannati a causa delle loro azioni o errori passati.

Non potrò mai dimenticare di aver visto il mondo fare battute e ridere della vita di mio figlio che si sgretola davanti ai nostri occhi. È davvero angosciante vedere tutti rivoltarsi contro di lui così velocemente e facilmente a causa di bugie e idee sbagliate, senza mai ascoltare la sua parte o offrirgli l’opportunità di dire la sua. Queste bugie contro di lui sono motivate da chi cerca un guadagno finanziario e non la giustizia. Queste persone hanno visto con quanta rapidità il team legale civile di Sean ha risolto la causa della sua ex ragazza, quindi credono di poter ricevere un guadagno rapido attaccandolo con menzogne. Quelle false accuse impediscono alle vere vittime di violenza sessuale di ottenere la giustizia che meritano. A peggiorare le cose, il governo federale ora sta usando queste bugie per perseguitare mio figlio. Questa ingiustizia è stata insopportabile per la nostra famiglia. La parte peggiore di questa dura prova è vedere il mio amato ragazzo essere privato della sua dignità, non per quello che ha fatto, ma per quello che le persone scelgono di credere di lui.

Chiedo ai suoi sostenitori, fan, colleghi, amici e pubblico di non giudicarlo prima di aver avuto la possibilità di ascoltare la sua versione. Vi prego di pensare a coloro che sono stati ingiustamente perseguitati, di ricordare che non tutti coloro che hanno commesso degli errori nella vita meritano che la loro intera esistenza sia giudicata da una singola azione o da pochi errori. Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto e merita la possibilità di dire la sua. Posso solo pregare di essere viva per vederlo raccontare la sua verità ed essere vendicato”.

