Jonathan Majors ha ammesso di aver provato a soffocare un’ex fidanzata in una nuova registrazione

Jonathan Majors ha ammesso di aver provato a soffocare un’ex fidanzata in una registrazione audio inedita ottenuta da Rolling Stone. La conversazione è stata catturata dopo una rissa durata giorni tra Majors e la sua compagna di allora, la ballerina professionista Grace Jabbari, nel settembre 2022. L’attore della Marvel viveva con Jabbari a Londra mentre girava la seconda stagione della serie Disney+ Loki quando si sarebbe arrabbiato con Jabbari. Secondo una causa civile risolta e presentata da Jabbari lo scorso aprile, lei ha affermato che Majors l’avrebbe sbattuta contro un’auto, trascinata di nuovo dentro casa e strangolata.

La registrazione audio ritrovata vede Jabbari che affronta Majors sulla presunta aggressione nei giorni successivi.

“Mi vergogno di aver mai…” inizia Majors, prima di interrompersi. “Non sono mai stato aggressivo con una donna prima. Non ho mai aggredito una donna, e ho aggredito te”.

“Mi hai strangolato e spinto contro la macchina”, interviene Jabbari.

“Sì, tutte quelle cose sono sotto ‘aggredito’, sì.” risponde Majors. “Non mi è mai successo”.

“Perché ho detto qualcosa di sarcastico, ai tuoi occhi?” dice Jabbari.

“Be’, chiaramente è più di questo”, ribatte Majors.

“Qualcosa dentro di te”, afferma Jabbari.

“Sì, nei tuoi confronti”, concorda Majors, prima che la registrazione finisca.

Sia l’avvocato che l’agente di Majors non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. L’avvocato di Jabbari invece ha rifiutato di commentare.

Alcuni dettagli della disputa erano già emersi durante il processo penale di Majors alla fine del 2023, dove era stato dichiarato colpevole di aggressione di terzo grado e molestie a seguito di un’altra rissa avvenuta a New York. Era stato arrestato a marzo 2023 per aver presumibilmente aggredito Jabbari, che aveva riportato la frattura di un dito e un taglio nella parte posteriore dell’orecchio. (Durante tutto il processo, Majors ha affermato che Jabbari era l’aggressore in quella situazione. È stato assolto dalle due accuse più gravi, aggressione intenzionale e molestie aggravate.)

Ma poiché un giudice ha escluso qualsiasi precedente caso di presunto abuso fisico dal processo, solo le conseguenze della rissa del settembre 2022, ovvero Majors che supplica Jabbari di non andare in ospedale e minaccia di uccidersi, sono state menzionate in tribunale. (Le affermazioni di due ex fidanzate di Majors, che hanno affermato che lui le aveva abusate emotivamente e/o fisicamente durante le loro relazioni con lui, sono state bloccate in modo simile al processo. Una delle ex fidanzate, l’attrice Emma Duncan, ha affermato che Majors una volta l’ha strangolata e, in un’altra discussione, ha minacciato di strangolarla e ucciderla. L’avvocato di Majors ha affermato che non ha mai strangolato o minacciato Duncan.)

Quando Jabbari ha citato in giudizio Majors lo scorso marzo per diffamazione, aggressione e percosse e persecuzione dolosa, la denuncia ha fornito il resoconto completo del presunto attacco del settembre 2022. (Jabbari e Majors hanno risolto il caso lo scorso novembre.)

La lunga discussione presumibilmente è iniziata quando Majors si è arrabbiato con Jabbari per essere andata in un pub con un amico e aver invitato l’amico a casa loro, secondo le prove presentate al processo e la denuncia civile di Jabbari. La lotta è continuata nei giorni successivi, con Majors che ha ammesso in una registrazione audio separata riprodotta al processo di avere un carattere irascibile e che si aspettava che Jabbari si attenesse agli standard di Coretta Scott King e Michelle Obama per sostenerlo. Il 20 settembre 2022, la situazione è degenerato, secondo la causa, quando Majors “è diventato fisicamente aggressivo” e ha spinto Jabbari “così forte che le ha fatto male al fondoschiena”. Ha tentato di uscire di casa, ma Majors avrebbe “sollevato Grace in aria e l’avrebbe scaraventata contro il cofano della sua auto”, secondo i documenti del tribunale.

“Grace ha iniziato a gridare aiuto”, continua la causa. “Majors ha quindi afferrato Grace con la forza, bloccandola alla testa, e le ha messo una mano sulla bocca per impedire che qualcuno sentisse le sue grida di aiuto. Ha riportato Grace in casa e le ha messo le mani intorno al collo, affermando che voleva ucciderla e che l’avrebbe uccisa. Majors ha quindi iniziato a sbattere la testa di Grace contro il pavimento di marmo mentre la strangolava finché lei non ha sentito di non riuscire più a respirare”.

In seguito Majors ha inviato un messaggio a Jabbari e l’ha supplicata di non andare in ospedale, secondo la causa e le prove mostrate al processo, dicendo: “Temo che tu non abbia alcuna prospettiva su cosa potrebbe succedere se andassi in ospedale. Ti faranno delle domande e poiché non penso che tu possa effettivamente proteggerci, potrebbe portare a un’indagine anche se menti e loro sospettano qualcosa”.

Alcune delle risposte di Jabbari sono state censurate durante il processo, ma la causa afferma che Jabbari ha continuato dicendo a Majors: “Perché l’uomo che amo dovrebbe lanciarmi, strangolarmi e guardarmi negli occhi e dire che mi odia e vuole uccidermi… Ogni secondo [di veglia] mi viene ricordato cosa è successo perché riesco a malapena a muovermi senza provare dolore… Devo anche guarire fisicamente. Non sto dicendo altro che fatti. Ho subito un brutto trauma cranico e non mi sento bene. Ho una sorta di nebbia cerebrale. Ho un mal di testa continuo e ronzante.” (Majors ha negato di aver abusato fisicamente di Jabbari.)

L’audio arriva dopo che Majors ha concesso la sua prima intervista importante dopo la condanna per violenza domestica e un giudice gli ha ordinato di completare un programma di intervento sulla violenza domestica di 52 settimane. Parlando con l’Hollywood Reporter prima dell’uscita del suo film Magazine Dreams, che era stato accantonato da Searchlight Pictures dopo l’arresto di Majors ma è stato ripreso dal piccolo distributore Briarcliff Entertainment, Majors ha rifiutato di rispondere a domande specifiche sulle accuse di Jabbari. Inoltre, non ha affrontato le accuse di abuso sollevate da due ex partner che lo hanno frequentato tra il 2013 e il 2019.

“A un certo punto bisogna assumersi la responsabilità di scrivere la propria storia”, ha detto Majors alla testata. “Cadrò in quella narrazione di crollo, di autodistruzione? Combatti, dai la colpa al mondo. Combatti, odia te stesso. Combatti, nega tutto. Nessuna di queste narrazioni è utile”. Majors ha detto che la sua nuova prospettiva era diversa: “Fai fatica, impara, metabolizza, cresci”.

Hollywood Reporter ha parlato con vari produttori, registi e nomi di prima categoria, tra cui Michael B. Jordan, Matthew McConaughey e Whoopi Goldberg, che hanno elogiato il talento e l’etica del lavoro di Majors e hanno parlato della loro speranza che sarebbe stato in grado di riprendere una carriera di successo a Hollywood.

Majors non si è mai scusato direttamente e pubblicamente per il suo comportamento nei confronti delle sue ex fidanzate e ha negato di essere mai stato fisicamente violento con le donne. In un’intervista con Good Morning America prima della sua condanna di aprile 2024, Majors ha detto che anche se potrebbe non essere stato il “miglior fidanzato in quel momento”, ha insistito sul fatto di non aver “mai picchiato una donna”. “Le mie mani non hanno mai colpito una donna, mai”, ha aggiunto.

Maura Hooper, una delle ex fidanzate di Majors che ha denunciato abusi emotivi e comportamenti di controllo, ha detto all’Hollywood Reporter che vorrebbe delle scuse. “Non mi interessa molto che il suo film stia uscendo”, ha detto. “Cosa ottieni alla fine di un corso di 52 settimane sulla violenza domestica? Le vittime ricevono un debriefing? Come potrei sapere se è cambiato? Non mi sembra che ci sia nessuna redenzione”.

