I figli di Sean Combs in un messaggio al padre: «Ti supporteremo a ogni passo»

Sei dei figli di Sean Combs hanno offerto il loro sostegno al padre mentre Diddy affronta le accuse di associazione a delinquere, sfruttamento sessuale tramite frode o coercizione e tratta di esseri umani per lo sfruttamento della prostituzione. Martedì mattina i ragazzi hanno condiviso su Instagram la loro prima dichiarazione pubblica, che affronta direttamente le accuse contro il magnate della musica caduto in disgrazia dopo il suo arresto a settembre.

“Il mese scorso ha devastato la nostra famiglia”, scrivono come didascalia sotto una foto che ritrae Combs e i suoi figli Quincy Brown, 33, Justin Combs, 30, Christian Combs, 26, Chance Combs, 18, e i gemelli D’ Lila e Jessie Combs, 17 anni. “Molti hanno giudicato sia lui che noi sulla base di accuse, teorie cospirative e una narrativa falsa, che sono degenerate nell’assurdità sui social media”.

Il post continua: “Restiamo uniti e ti supporteremo a ogni passo. Ci aggrappiamo alla verità, sapendo che prevarrà e nulla spezzerà la forza della nostra famiglia. Ci manchi e ti vogliamo bene, papà”.

Nella foto ci sono anche la madre di Combs, Janice Small Combs e Dana Tran, raffigurata con la figlia di un anno. Con l’eccezione di Tran e la bambina, Small Combs e i sei figli di Combs hanno partecipato all’udienza alla corte federale del 10 ottobre, dove il giudice ha fissato la data del processo per il 5 maggio 2025. Combs, 54 anni, è trattenuto senza cauzione dall’arresto il 16 settembre scorso. Si è dichiarato non colpevole delle accuse e rischia da 15 anni di carcere all’ergastolo, se condannato.

All’inizio di questo mese, Janice Small Combs ha rilasciato una propria dichiarazione in difesa del figlio. “È straziante vederlo giudicato non per la verità, ma per una narrazione creata attraverso delle bugie”, ha condiviso. “È importante riconoscere che nessuno di noi, indipendentemente dal nostro status, è immune dalla paura o dagli errori. Non essere del tutto sincero su una questione non significa che mio figlio sia colpevole delle accuse ripugnanti e e dei gravi reati di cui è chiamato a rispondere”.

“Abbiamo visto circolare così tante voci dolorose e false sui nostri genitori, sulla relazione tra Kim Porter e Sean Combs, nonché sulla tragica scomparsa di nostra madre, che sentiamo il bisogno di parlare apertamente”, hanno scritto i figli. “Le affermazioni secondo cui nostra madre ha scritto un libro sono assolutamente false. Non l’ha fatto, e chiunque affermi di avere un manoscritto sta mentendo. Inoltre, vi preghiamo di comprendere che qualsiasi cosiddetto ‘amico’ che parla a nome di nostra madre o della sua famiglia non è un amico, né ha a cuore i suoi migliori interessi”.

La dichiarazione continua: “Le nostre vite sono andate in frantumi quando abbiamo perso nostra madre. Lei era il nostro mondo e da quando se ne è andata nulla è stato più lo stesso. Sebbene sia stato incredibilmente difficile riconciliarsi con il fatto che ci sia stata portata via troppo presto, la causa della sua morte è stata stabilita da tempo. Non c’è stato nessun atto violento. Il dolore è un processo che dura tutta la vita e chiediamo a tutti di rispettare la nostra richiesta di pace mentre continuiamo a far fronte ogni giorno alla sua perdita. Siamo profondamente rattristati dal fatto che il mondo abbia trasformato in uno spettacolo l’evento più tragico della nostra vita”.