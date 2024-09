Sean “Diddy” Combs è stato arrestato ieri a New York dopo l’incriminazione da parte di un gran giurì. Su di lui pendono varie accuse per violenza sessuale. A questo link un riassunto non solo di questa vicenda, ma anche di varie altre controversie che hanno riguardato l’artista.

Al momento, non è chiaro per quale reato sia stato fermato il rapper e discografico. Damian Williams, procuratore di New York, ha solo detto che «gli agenti federali hanno arrestato Sean Combs sulla base di un’accusa presentata dal Southern District of New York».

A novembre 2023 Combs/P Diddy/Puff Daddy era stato accusato dalla cantante ed ex fidanzata Casandra “Cassie” Ventura. Anche se quel caso particolare è stato chiuso con un accordo extragiudiziale tra le parti, da quel momento sono arrivate le accuse di altre otto donne e di un uomo.

L’avvocato del cantante, Marc Agnifilo, si è detto «deluso» dalla decisione di perseguire Combs, «un’icona della musica, un imprenditore che si è fatto da sé, un affettuoso padre di famiglia e un filantropo di provata efficacia». Secondo l’avvocato, P Diddy è «un uomo imperfetto, ma non un criminale. Ha collaborato con gli inquirenti trasferendosi di sua volontà a New York la scorsa settimana sapendo di queste accuse. Vi preghiamo di non esprimere alcun giudizio finché non sarete a conoscenza di tutti i fatti».

L’artista è per il suo avvocato «un uomo innocente che non ha nulla da nascondere e non vede l’ora di riabilitarsi in tribunale».