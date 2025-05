È morta in un incendio Jill Sobule, la cantautrice di ‘I Kissed a Girl’ e ‘Supermodel’

È morta Jill Sobule, la cantautrice di Supermodel e I Kissed a Girl. Aveva 66 anni. È rimasta vittima di un incendio in una casa di Woodbury, Minnesota avvenuto all’alba di ieri. Quando i pompieri sono intervenuti, hanno trovato il corpo senza vita della donna. Il suo manager John Porter la ricorda come una forza della natura e una sostenitrice dei diritti civili.

Pubblicata nel 1995, 13 anni prima del singolo ominimo di Katy Perry, I Kissed a Girl è stata la prima canzone apertamente gay a entrare nella top 20 rock americana. «Dopo aver firmato il contratto discografico mi sono ritrovata in una sala conferenze dell’etichetta per la prima grande riunione. Hanno detto: “Tracy Chapman e Melissa Etheridge ci sono già. Ora grazie a Dio abbiamo finalmente una cantautrice etero”. Questa cosa m’ha spaventata», ha ricordato quattro anni fa parlando col Philadelphia Gay News.

«Non pensavo nemmeno che alla fine pubblicassero I Kissed a Girl e invece è uscita è uscita ed è stata accolta come una cosa nuova. Volevo assolutamente che uscisse perché era il tipo di canzone che avrei voluto ascoltare io da ragazza».

Del suo repertorio è nota anche Supermodel essendo stata inclusa nel film di culto anni ’90 Clueless con Alicia Silverstone. «Non è un pezzo scritto da me, ma l’ho fatto mio. Ho aggiunto il bridge alla canzone, volevo un tocco dadaista», ha detto Sobule.

Autrice di 12 album, Sobule ha affrontato temi che vanno dall’anoressia ai diritti riproduttivi all’intolleranza. È co-autrice e interprete del musical autobiografico del 2022 Fuck 7th Grade. Ai tempi dell’equivalente della nostra prima media, raccontava, «ero un maschiaccio, una tipa tosta che suona la chitarra elettrica. All’improvviso, l’anno dopo, le mie amiche hanno iniziato a truccarsi e io non mi sentivo più a mio agio. Ho capito subito che c’era qualcosa di diverso in me, che avevo delle cotte per le miei amiche e che non era considerata una cosa giusta».

La colonna sonora, con la registrazione effettuata dal cast, uscirà il 6 giugno, insieme a un vinile per il 30° anniversario dell’album del 1995 Jill Sobule contenente sia I Kissed a Girl che Supermodel.

