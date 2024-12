Jay-Z e Sean Combs sono stati accusati di aver stuprato una 13enne. Carter nega: «Chiunque commetta un crimine del genere dovrebbe essere rinchiuso»

Jay-Z è stato accusato domenica in una causa civile di aver violentato una ragazza di 13 anni nel 2000 insieme a Sean Combs. La causa, intentata per la prima volta in ottobre nel distretto meridionale di New York, inizialmente elencava il magnate della Roc Nation, il cui vero nome è Shawn Carter, come celebrità non identificata. Carter ha negato con forza le accuse e ha incolpato l’avvocato che ha intentato la causa di aver provato a ricattarlo con false affermazioni.

L’accusatrice, che ha intentato la causa anonimamente, ha affermato di essere stata aggredita da Combs e Carter dopo essere stata portata a un afterparty per gli MTV Video Music Awards a New York City.

La denuncia modificata, ottenuta da Rolling Stone, afferma che la ragazza si è fatta accompagnare da un amico vicino al Radio City Music Hall in modo che potesse provare a partecipare ai VMA, ma non aveva un biglietto. Poiché voleva partecipare allo spettacolo o a un afterparty, dice di aver contattato gli autisti di limousine per cercare di farsi aiutare da loro per entrare. Uno degli autisti ha affermato di lavorare per Combs e l’ha invitata a un afterparty. Secondo la causa, le ha detto di tornare nel luogo in cui si erano incontrati, in modo da poterla portare all’evento dopo aver accompagnato Combs e gli altri.

Secondo la denuncia, due uomini le hanno chiesto di firmare un documento, che lei ha affermato di non aver letto ma che ora presume fosse un accordo di non divulgazione. Le è stato consigliato di non discutere del documento durante l’evento. La donna ha detto di aver riconosciuto molte celebrità all’interno e di aver assistito a un diffuso uso di droghe.

Dopo che uno dei camerieri le ha offerto un drink, la ragazza ha iniziato a “sentirsi sempre più stordita, tanto da aver bisogno di sdraiarsi”, sostiene la causa. Ha quindi cercato un posto dove riposare e trovato una stanza con un letto grande. Poco dopo, Combs sarebbe entrato nella stanza con Carter e una celebrità femminile, di cui non viene fatto il nome nella denuncia.

Combs presumibilmente “si è avvicinato in modo aggressivo alla querelante con uno sguardo folle negli occhi, l’ha afferrata e ha detto: ‘Sei pronta per festeggiare!'”.

“Combs ha poi lanciato la querelante contro un muro, facendola cadere”, secondo la denuncia. La ragazza ha quindi tentato di alzarsi ed è inciampata. “Combs l’ha afferrata di nuovo e l’ha gettata sul letto. A quel punto, Carter ha iniziato a togliere i vestiti alla querelante mentre lei diventava sempre più disorientata”, si legge. La donna afferma di essere stata trattenuta da Carter che presumibilmente la violentava, mentre Combs e la celebrità femminile guardavano.

In seguito, Combs l’avrebbe violentata mentre Carter e la celebrità femminile non identificata guardavano. Combs avrebbe poi tentato di costringere la donna a praticare sesso orale su di lui, ma lei ha reagito e gli ha dato un pugno sul collo, cosa che “ha fermato il suo tentativo”, afferma la causa.

Secondo l’accusa, dopo la presunta aggressione, la ragazza “ha preso i suoi vestiti” e se n’è andata. Ha raggiunto una una stazione di servizio dove ha chiamato suo padre per venirla a prendere, dice.

L’avvocato di Carter non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Rolling Stone. Ma, in una dichiarazione da parte di Jay-Z, ha accusato l’avvocato della donna, Tony Buzbee, di ricatto sotto forma di una lettera di richiesta di denaro: “Aveva pensato che la natura di queste accuse e lo scrutinio pubblico mi avrebbero fatto venire voglia di risolvere”, si legge nella dichiarazione. “No signore, ha avuto l’effetto opposto! Mi ha fatto venir voglia di smascherarti per l’impostore che sei in modo MOLTO pubblico”.

“Queste accuse sono di natura così atroce che vi imploro di presentare una denuncia penale, non civile”, continua la dichiarazione del magnate. “Chiunque commetta un simile crimine contro un minore dovrebbe essere rinchiuso”. E continua: “Queste presunte vittime meriterebbero vera giustizia, se così fosse”.

“Il mio cuore e il mio sostegno vanno alle vere vittime nel mondo, che devono vedere la loro storia di vita sfruttata per profitto da questo cacciatore di ambulanze con un abito scadente”, aggiunge la dichiarazione.

“Questa denuncia modificata e la recente causa per estorsione contro il signor Buzbee mettono in luce la sua raffica di azioni legali contro il signor Combs per quello che sono: trovate pubblicitarie spudorate, progettate per estorcere pagamenti a celebrità che temono che vengano diffuse bugie su di loro, proprio come sono state fatte le bugie. diffusione sul signor Combs”, ha dichiarato il team legale di Combs in un comunicato. “Come ha affermato in precedenza il suo team legale, il signor Combs ha piena fiducia nei fatti e nell’integrità del processo giudiziario. In tribunale prevarrà la verità: il signor Combs non ha mai aggredito o trafficato sessualmente nessuno, né uomo né donna, adulto o minorenne”.

La ragazza chiede danni al momento non specificati. La sua causa è una delle almeno 20 denunce presentate finora dai clienti di Buzbee contro Combs. L’avvocato con sede in Texas ha affermato di rappresentare più di 120 clienti contro Combs. Ha intentato una prima serie di sei azioni legali contro Combs all’inizio di ottobre. Sono state intentate più di 30 cause legali per cattiva condotta sessuale contro Combs da quando la sua ex compagna Cassandra “Cassie” Ventura lo ha citato per la prima volta per stupro e traffico di esseri umani nel novembre 2023. Quella causa è stata risolta entro 24 ore, ma ha aperto le porte ad altre accuse e un indagine penale.

Combs, 55 anni, è stato incriminato a settembre e si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico sessuale, associazione a delinquere e trasporto ai fini di prostituzione. Il magnate è stato arrestato a New York City il 16 settembre ed è detenuto da allora, attualmente al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Il suo processo è fissato per maggio 2025.

A novembre una celebrità ha citato in giudizio in modo anonimo Buzbee, sostenendo che l’avvocato stava “spudoratamente” cercando di estorcergli denaro mentre rappresentava più di 100 uomini e donne con presunte rivendicazioni legali contro Combs. Secondo una dichiarazione di Buzbee pubblicata domenica su X, la celebrità anonima sarebbe Carter. “La mia società ha inviato al suo avvocato una lettera di richiesta per conto di una presunta vittima e quella vittima non gli ha mai chiesto un centesimo”, ha scritto Buzbee, rispondendo alla dichiarazione di Carter. «Invece ha cercato solo una mediazione confidenziale. Da quando ho inviato la lettera per suo conto, il signor Carter non solo mi ha fatto causa, ma ha cercato di intimidire e molestare me e questa querelante”.

Questo articolo è stato aggiornato con una dichiarazione di Tony Buzbee su X, in cui si afferma che Shawn Carter lo ha citato in giudizio in modo anonimo.

Da Rolling Stone US