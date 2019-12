Per i suoi 50 anni, Jay-Z ha rimesso la sua discografia su Spotify

“Buon compleanno Hov. Bentornato su Spotify”. Con queste parole in un tweet di stamattina Spotify ha dato la notizia del ritorno di Jay-Z sulla piattaforma – a sorpresa, e proprio nel giorno del suo cinquantesimo compleanno.

Oltre a essere una leggenda del rap americano Jay-Z è anche proprietario di un servizio di streaming concorrente a Spotify, Tidal, e per lanciarlo aveva rimosso buona parte della sua musica dalla piattaforma – lasciandosi dietro solo Reasonable Doubt, In My Lifetime, Vol. 1 e Vol. 2 …Hard Knock Life oltre al suo disco del 2004 con i Linkin Park, Collision Course.

Tutta musica storica, senza dubbio, ma fino ad ora non c’era modo di ascoltare su Spotify alcuni dei suoi capolavori come American Gangster, The Black Album o il potentissimo Watch The Throne con Kanye West.

Non è ancora chiaro se questi dischi rimarranno su Spotify in modo permanente o se verranno rimossi di nuovo e questo è solo un regalo che Jay-Z ha deciso di farci per il suo compleanno. Intanto, buon ascolto.