Per l’avvocato di Jay-Z l’accusa di stupro sarebbe troppo vecchia per essere perseguita

Jay-Z sta aprendo un nuovo fronte nel suo attacco a tutto campo contro l’accusatrice anonima che sostiene di essere stata aggredita sessualmente da lui e da Sean Combs quando era minorenne nel settembre 2000.

Dopo aver citato in giudizio l’avvocato della donna per estorsione, negando con veemenza le affermazioni in una lunga motivazione sulla base del fatto che la denuncia di stupro, vecchia di decenni, semplicemente non si qualifica per essere ripresa sotto la finestra di “ricerca” collegata al New York City’s Victims of Gender-Motivated Violence Protection Act (GMVA). Nella sua dichiarazione, l’avvocato Alex Spiro ha affermato che l’atto non è stato emanato fino al 19 dicembre 2000, ben tre mesi dopo il presunto stupro.

“[Il GMVA] non può applicare retroattivamente per creare una causa di azione non disponibile per il querelante al momento in questione”, ha scritto Spiro nella sua lettera alla corte, ottenuta da Rolling Stone. “Una conclusione contraria violerebbe sia le tutele statali che quelle federali del giusto processo”.

La lettera cita una precedente sentenza in cui un collega giudice federale del distretto meridionale di New York aveva rigettato una causa per violenza sessuale intentata dall’ex modella Jeanne Bellino contro il frontman degli Aerosmith Steven Tyler. Il giudice ha respinto tale affermazione perché ha cercato di utilizzare la finestra di rilancio de GMVA per una presunta aggressione avvenuta presumibilmente a Manhattan nel 1975, quando Bellino aveva 17 anni e Tyler circa 27. Sia Bellino che l’accusatrice anonima di Jay-Z hanno citato la finestra GMVA ancora aperta dopo aver mancato la scadenza di agosto 2021 per presentare richieste altrimenti prescritte ai sensi del Child Victims Act di New York.

Nella sua denuncia, la donna sostiene che sia Combs che Jay-Z, vero nome Shawn Carter, l’abbiano violentata durante un afterparty privato dopo gli MTV Video Music Awards tenutisi a Manhattan il 7 settembre 2000. Lei ha raccontato di aver avuto 13 anni all’epoca di aver ottenuto l’accesso alla festa presentandosi alla Radio City Music Hall senza biglietto, chiacchierando con l’autista della limousine di Combs e ricevendo alla fine un invito perché presumibilmente “si adattava a quello che Diddy stava cercando”.

Il 13 dicembre la donna ha parlato con NBC News e ha riconosciuto le incongruenze nella sua storia. Dopo aver inizialmente detto alla testata di aver socializzato con il musicista Benji Madden alla festa, in seguito ha ammesso di aver identificato erroneamente le persone. La ritrattazione è arrivata dopo che un rappresentante di Madden ha detto che era in tournée in uno Stato diverso e non aveva partecipato ai VMA quell’anno. Il padre della donna ha anche detto di non ricordare di essere andato a prenderla in una stazione di servizio dopo il presunto stupro, come lei aveva affermato. “Quindi ho commesso degli errori”, ha detto la donna in un’intervista successiva. “Potrei aver commesso un errore nell’identificare [Madden.]” La donna ha sottolineato però che continua a sostenere le sue affermazioni.

Nella sua presentazione di lunedì, Spiro ha inoltre sostenuto che la richiesta della ragazza non si qualificherebbe per il rilancio ai sensi del GMVA per l’ulteriore motivo che lo statuto è stato emanato dal Consiglio della città di New York e si applica solo alla condotta entro i limiti della città. Ha detto infatti che il presunto luogo dell’afterparty descritto nella causa come una “grande residenza bianca con un vialetto a forma di U” situato a 20 minuti dalla Radio City Music Hall “sarebbe situato al di fuori dei confini territoriali di New York City”. (La causa non fornisce un indirizzo o un distretto.)

La settimana scorsa il giudice che supervisionava il caso ha stabilito che la donna poteva continuare a procedere in modo anonimo, almeno durante “questa fase estremamente iniziale del caso”. Il giudice ha anche respinto le richieste di Spiro di ottenere sentenze in tempi brevi. “La Corte non accelererà il processo giudiziario semplicemente perché l’avvocato lo richiede”, ha scritto il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Analisa Torres.

In una seconda lettera al giudice Torres depositata lunedì, Spiro ha riferito di aver ricevuto il messaggio della corte. Ha presentato a Drew la sua richiesta per un “ordine di conservazione delle prove”, affermando di aver notificato un avviso di conservazione dei documenti direttamente all’avvocato di Jane Doe, Tony Buzbee, quindi non c’era bisogno che il tribunale intervenisse.

“Al signor Spiro piace inviare molte lettere. Non penso che nessuno di loro meriti commenti”, ha detto Buzbee in una e-mail a Rolling Stone.

La causa anonima che nomina sia Combs che Carter è una delle oltre 30 cause legali per violenza sessuale intentate contro Diddy da quando la sua ex fidanzata Cassandra “Cassie” Ventura lo ha citato per la prima volta per stupro e traffico di esseri umani nel novembre 2023. Quella causa è stata risolta entro 24 ore, ma ha aperto le porte ad altre accuse e ad un’indagine penale.

