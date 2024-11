Nuove accuse per Sean Combs: una donna sostiene che ha minacciato di ucciderla e l’ha fatta penzolare dal balcone

Secondo i documenti giudiziari ottenuti da Rolling Stone, una donna ha citato in giudizio Sean “Diddy” Combs con l’accusa di aver minacciato di ucciderla e di averla fatta penzolare da un balcone al 17esimo piano.

La stilista Bryana “Bana” Bongolan ha intentato una causa di 17 pagine contro Combs questa settimana a Los Angeles per violenza sessuale, inflizione di disagio emotivo e falsa detenzione, tra le altre accuse. Bongolan chiede 10 milioni di dollari di risarcimento danni per il disagio emotivo permanente che sostiene di soffrire.

Bongolan racconta di aver assistito a numerosi casi di abuso tra Combs e la sua ragazza Cassandra “Cassie” Ventura prima che il fondatore della Bad Boy Entertainment intimidisse e minacciasse Bongolan. Tutto è culminato in una notte di settembre 2016 in cui Combs avrebbe fatto penzolare Bongolan dal balcone di Ventura mentre le urlava contro.

“L’unico scopo di far penzolare qualcuno da un balcone è effettivamente ucciderlo o terrorizzarlo intenzionalmente e derubarlo di qualsiasi concetto di dominio sulla propria autonomia e sicurezza fisica”, si legge nella causa intentata dall’avvocato James R. Nikraftar di Miller Barondess. “Bongolan rifiuta di permettere che questa paura controlli il resto della sua vita e intraprende questa azione per chiedere che il signor Combs si assuma la responsabilità del trauma che ha inflitto intenzionalmente e maliziosamente”.

Combs – che è attualmente detenuto senza possibilità di cauzione dopo essersi dichiarato non colpevole di traffico sessuale e accuse di associazione a delinquere – “nega fermamente” le accuse di Bongolan. “Chiunque ha il diritto di intentare una causa, indipendentemente dalle prove che può o meno avere”, ha detto un rappresentante legale di Combs in una dichiarazione fornita a Rolling Stone. “Dall’anno scorso, la signora Bongolan ha espresso l’intenzione di citare in giudizio il signor Combs e ha cercato rappresentanza legale per portare avanti le sue richieste. Il signor Combs nega fermamente queste gravi accuse e resta fiducioso che alla fine si dimostreranno infondate”.

Bongolan si descrive come una giovane aspirante stilista quando si è avvicinata a Ventura mentre i due lavoravano entrambi con il famoso negozio di Los Angeles Diamond Supply Co. intorno al 2014. Attraverso Ventura, Bongolan ha incontrato Combs, che credeva potesse offrire “l’opportunità di una vita per collaborare” con lui e il suo business. “Alla fine ha portato solo al terrore e agli abusi da parte sua”, afferma la causa.

Fino al 2018, Bongolan afferma di aver lavorato a diversi progetti per Combs e le sue società, tra cui giacche specializzate della Bad Boy Entertainment, il tour di reunion della Bad Boy del 2016, copertine di album, video musicali e una linea di abbigliamento con Ventura. Ma lavorare con Combs non ha portato alla spinta di carriera che Bongolan aveva sperato, sostiene la sua causa, ma l’ha invece costretta a “sperimentare in prima persona violenza e abusi anche in contesti professionali”.

In questo periodo, Bongolan afferma di aver anche iniziato a riconoscere “segni inquietanti di una relazione violenta” tra Ventura e Combs, che presumibilmente avrebbe fatto saltare in aria il telefono di Ventura se lei non avesse risposto alle sue chiamate, si sarebbe presentato senza preavviso all’appartamento di Ventura e avrebbe continuato a bussare alla sua porta e accusare la gente di cercare di “farsi la sua donna”.

Ci sono stati numerosi presunti casi in cui Bongolan afferma di aver visto Ventura coperta di lividi o con un occhio nero, che Ventura avrebbe detto provenissero da Combs. Bongolan afferma di essere stata fisicamente presente durante uno scontro esplosivo in cui Combs “ha lanciato un grosso coltello da cucina alla signora Ventura, che, agendo per legittima difesa, gliene ha lanciato uno indietro”.

Alla fine, Bongolan ha detto che Combs ha iniziato a “dirigere la sua rabbia” verso di lei. Durante un servizio fotografico per Ventura, Combs avrebbe messo all’angolo Bongolan e, a pochi centimetri dal suo viso, l’ha minacciata. “Sono il diavolo”, ha detto Combs a Bongolan, secondo la causa. «Non hai idea di cosa potrei farti. Potrei ucciderti”.

Bongolan dice di aver preso sul serio la minaccia, sapendo “in prima persona che il signor Combs era un uomo violento”, riferendosi a ciò che aveva visto della sua relazione con Ventura e apprendendo che l’auto di Kid Cudi era esplosa dopo che il cantante aveva avuto una breve avventura con Ventura (Kid Cudi ha confermato l’accusa al New York Times, dicendo: “È tutto vero”.) Bongolan afferma di aver anche sentito voci secondo cui il miliardario una volta aveva “scuoiato il cane di un rivale”.

Le presunte minacce di Combs si sono trasformate in realtà il 26 settembre 2016, sostiene Bongolan, quando lei e la sua compagna dormivano nell’appartamento di Ventura a Los Angeles. Bongolan dice di essersi svegliata nelle prime ore del mattino sentendo Combs che urlava “violentemente” e bussava alla porta di casa di Ventura.

Bongolan dice di aver detto alla sua partner di nascondersi in un bagno e chiudere a chiave la porta, prima che Combs irrompesse nell’appartamento e avanzasse verso di lei, che a quel punto era sul balcone. Combs presumibilmente ha afferrato Bongolan e le ha palpato il seno mentre lei cercava di respingerlo e gli gridava di lasciarla in pace.

Combs poi ha afferrato Bongolan per le ascelle e “l’ha sollevata sulla ringhiera del balcone del 17esimo piano, urlando ripetutamente: ‘Sai che cazzo hai fatto?’ Sai che cazzo hai fatto?’”, afferma la causa.

Ne è seguita una lotta fisica, con Bongolan che cercava di liberarsi, afferma Bongolan, ma poiché è alta meno di un metro e mezzo e pesa meno di 45 kg, Combs l’ha sopraffatta facilmente. “L’ha immediatamente sollevata sempre più in alto sul balcone del 17esimo piano dell’appartamento della signora Ventura, con la sola presa di Combs che le ha impedito di cadere e morire”, afferma la causa.

Ventura, che era stata chiusa a chiave nella sua camera da letto, è corsa fuori sul balcone e “ha urlato” a Combs di fermarsi, sostiene l’accusa, dicendogli che anche la ragazza di Bongolan era nell’appartamento e poteva sentire cosa stava succedendo.

“Riconoscendo la minaccia di così tanti testimoni della sua aggressione, [Combs] ha tirato indietro la signora Bongolan dal balcone”, afferma la causa. “Ma non l’ha rilasciata. In un ultimo atto di violenza, ha sbattuto la signora Bongolan sui mobili da giardino del balcone, compreso un tavolo”.

“L’aggressione del 26 settembre alla fine ha dimostrato che la signora Bongolan aveva ragione nel temere il signor Combs e ha provocato danni profondi e duraturi”, aggiunge la causa.

Ventura fa anche riferimento a un presunto incidente sul balcone nella sua causa per abuso sessuale e traffico sessuale contro Combs (che ha negato tutto). Ventura ha affermato che dopo essere stata costretta a partecipare a un freak off con un sex worker uomo, Combs “totalmente ubriaco” ha preso una donna “come una bambina” e l’ha fatta penzolare da un balcone al 17esimo piano.

“Ventura e le sue amiche erano spaventate dal comportamento del signor Combs, ma la signora Ventura era pesantemente sedata a causa dei farmaci che aveva preso per partecipare al freak off, e quindi non era in grado di rispondere al comportamento terrificante del signor Combs”, sostiene la causa.

Bongolan fa ora parte del gruppo di 30 persone che hanno intentato cause civili contro Combs, tutti coloro che sostengono che Combs li abbia aggrediti in qualche forma tra gli anni ’90 e il 2022. Le affermazioni provengono dall’ex membro dei Danity Kane Dawn Richard, il produttore Rodney “Lil Rod” Jones, modelli, aspiranti artisti, uomini d’affari, guardie di sicurezza e persone che affermano di essere adolescenti al momento dei loro presunti incontri. Combs ha negato con forza tutte le denunce di abuso attraverso i suoi rappresentanti.

Il 55enne è attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center (MDC) di Brooklyn dal suo arresto avvenuto il 16 settembre. I pubblici ministeri del distretto meridionale di New York hanno in gran parte costruito il procedimento penale contro Combs sulle presunte esperienze di Ventura, che ha affermato che Combs l’ha costretta a impegnarsi in atti sessuali con sex worker di sesso maschile durante la loro relazione decennale.

Combs ha negato le sue affermazioni e si è dichiarato non colpevole delle tre accuse contro di lui. Se condannato, rischia dai 15 anni all’ergastolo.

Da Rolling Stone US