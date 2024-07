Justin Bieber, 10 milioni di dollari per suonare a una festa prematrimoniale in India

Volete invitare Justin Bieber a suonare a un vostro anniversario o una festa di matrimonio? Nessun problema… se avete 10 milioni di dollari.

È questa la cifra che Mukesh Ambani, business indiano con un patrimonio di 120 miliardi di dollari, ha investito per far sì che la popstar americana si esibisse in una delle feste pre-matrimoniali di suo figlio Anant con Radhika Merchant. Forse questa storia ve ne ricorda un altro. Qualche mese fa, sempre in una festa pre-matrimonio della coppia, si esibì Rihanna per il suo primo e unico concerto in otto anni (il costo qui si aggirò solo intorno agli 8 milioni).

Lo show si è tenuto al Jio World Convention Centre di Mumbai, in India, dove Bieber si è esibito in 14 canzoni. Il concerto segna anche il ritorno del cantante ai live dopo quasi due anni di stop, ovvero da quando fu costretto ad annullare il suo tour mondiale per una paralisi facciale diagnostica come sindrome di Ramsay Hunt.

Qui alcuni video della serata:

More videos of Justin Bieber performing at Radhika and Anant’s sangeet at the Jio World Convention Center in Mumbai, India (July 5) pic.twitter.com/zOFpRM3jxc — Justin Bieber News (@jbtraacker) July 6, 2024

More videos of Justin Bieber performing at Radhika and Anant’s sangeet at the Jio World Convention Center in Mumbai, India (July 5) pic.twitter.com/zOFpRM3jxc — Justin Bieber News (@jbtraacker) July 6, 2024