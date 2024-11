Secondo Suge Knight, Diddy avrebbe abusato di Justin Bieber

L’ex boss della Death Row Records Marion “Suge” Knight, già condannato a 28 anni per omicidio colposo, sostiene che Diddy e soci avrebbero abusato di Justin Bieber. Le affermazioni sono contenute in un’intervista che Knight ha rilasciato in prigione per il podcast di Michael Franzese, ex boss mafioso di New York diventato scrittore, e che è stata pubblicata su YouTube il 12 novembre.

Nel podcast (che trovate qui sotto e dove si parla di Bieber da 24’30” circa), Knight dice che Sean Combs avrebbe presumibilmente organizzato viaggi romantici con uomini “cresciuti e di successo” insieme alla giovanissima popstar. E aggiunge: “La questione dei farmaci e delle cose che lui [Diddy] ha permesso a uomini adulti di fare a questo ragazzino [Bieber] è malsana, è uno schifo”.

“C’erano questi uomini che portavano Justin Bieber, quando era adolescente, in vacanza, una vacanza romantica. Pubblicavano foto senza donne, nessun altro, se non adulti di successo e questo ragazzino”. L’ex discografico ha continuato dichirando che il problema non era tanto partire per queste “vacanze”, ma che le presunte attività illecite intraprese da questi uomini con Bieber su “isole romantiche” senza le loro mogli o amanti erano, secondo quanto riferito, inaccettabili.

Nel podcast, Knight ha criticato anche figure del settore come Snoop Dogg e Usher per non aver affrontato lo scandalo Diddy o per non aver mostrato sostegno al fondatore della Bad Boy Records. Knight ha poi descritto come “la cosa più triste del mondo” quello che Combs e i suoi soci avrebbero “fatto a Justin Bieber”, aggiungendo che “nessuna persona” ne era all’oscuro, eppure tutti hanno scelto di rimanere in silenzio.

Quando gli è stato chiesto specificamente cosa Diddy e i suoi soci avrebbero fatto alla popstar canadese, Knight ha affermato: “Hanno fatto sesso con lui”. E poi ha approfondito: “Odio dirlo, perché mi piace davvero Justin Bieber. E questo non sarebbe successo se avesse avuto una famiglia benestante. Era così talentuoso che avrebbe potuto essere più grande di Michael Jackson, Diddy gli ha rovinato la vita e la carriera”, ha aggiunto Suge.