La confessione di Justin Bieber: «Sento di non meritare il successo che ho avuto»

Cinque dischi di diamante, due Grammy, una carriera nella musica che va avanti da una ventina d’anni. Nonostante i traguardi tagliati, Justin Bieber ha la sindrome dell’impostore e in una storia di Instagram racconta che «la maggior parte delle volte mi sento inadeguato e inattrezzato».

«È da una vita che la gente mi dice “wow, Justin, ti meriti tutte queste cose”, quando io invece mi sono sempre sentito indegno di averle. Come se fosse tutto un inganno», scrive il cantante. «Le persone che mi facevano i complimenti mi facevano sentire subdolo (Bieber usa la parola sneaky, ndr). Pensavo: non direbbero queste cose se solo conoscessero i miei pensieri, se solo sapessero quanto sono critico ed egoista». Morale: «Se anche voi vi sentite così, benvenuti nel club».

Il post arriva dopo varie voci circa la salute fisica e mentale del cantante, tant’è che a febbraio i portavoce di Bieber e della moglie Hailey Baldwin hanno diffuso un comunicato definendo le speculazioni «patetiche», la dimostrazione che «anche di fronte a una verità ovvia, la gente preferisce le narrazioni negative, volgari e dannose». Nello stesso comunicato si diceva che Bieber «ha messo alle spalle certe amicizie e certi rapporti lavorativi che non gli erano più d’aiuto» e ha lavorato a nuova musica. Il suo ultimo album è Justice e risale al marzo 2021. L’anno scorso Mk.gee ha detto di essere stato in studio con Bieber: «È in cerca di qualcosa. Qualunque cosa esca dalla sua bocca, diventa musica pop».

Anche in passato Bieber si è espresso in termini non esattamente positivi sul successo e la carriera. «In questo ambiente c’è gente che sfrutta le tue insicurezze, usandole a proprio vantaggio», diceva a GQ nel 2021. «Sei un giovane arrabbiato che fa grandi sogni, ma vieni ingannato e diventi una persona che non vorresti essere. Ti svegli un giorno e capisci che hai rapporti incasinati e che sei infelice. Hai tutto il successo del mondo, eppure ti chiedi che valore ha tutto questo se dentro ti senti vuoto».