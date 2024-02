Usher ha spiegato perché Justin Bieber non ha cantato con lui al Super Bowl

Justin Bieber doveva essere un ospite del grande club tirato su da Usher per la sua performance all’intervallo del Super Bowl. A darne la notizia ad una settimana di distanza è stato proprio il cantante R&B durante un episodio di The Breakfast Club, facendo chiarezza su un rumor che era iniziato a circolare nei giorni scorsi.

«Non siamo riusciti a organizzare con Justin» ha raccontato, «lui per me è un fratello ma penso che in questo momento lui voglia raccontare un’altra storia. E lo capisco». E ancora: «Abbiamo avuto una breve conversazione. Faremo qualcosa assieme in futuro, sicuramente. Non ci sono rimasto male: bisogna gestire molta pressione per il Super Bowl».

Un parere condiviso anche da Lil Jon che invece si è esibito al fianco di Usher durante lo show di Las Vegas: «Ci sono molte prove, molte responsabilità e una marea di occhi addosso. Non sono sicuro fosse pronto per tutto questo». Che aggiunge: «Ma sono buoni amici e sicuramente Justin ha fatto il tifo per lio».