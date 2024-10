I fan degli Oasis avrebbero già nascosto «un sacco di droga» nel parco di Manchester dove la band suonerà fra nove mesi

«Un sacco di droga»: ecco quello che (se la notizia fosse confermata) i fan degli Oasis avrebbero cominciato a nascondere a Heaton Park a Manchester, che ospiterà cinque concerti dei fratelli Gallagher l’11, 12, 16, 19 e 20 luglio 2025 per un totale di circa 80.000 presenze previste.

A dare il messaggio sarebbe stato il centro di recupero da tossicodipendenze Providence Project, che avrebbe dichiarato al The Sun che, secondo alcuni membri della loro comunità, i fan del gruppo si sarebbero già adoperati per piazzare strategicamente le dosi per la serata. Per questo «consigliano agli organizzatori di rimanere vigili».

Le strategie applicate sarebbero diverse: dal seppellire le droghe sotto terra, a nasconderle in braccialetti luminosi o altri giocattoli, fino a infilarle in oggetti di merch e finti gessi da ossa rotte.

Paul Spanjar, direttore del centro, avrebbe dichiarato: «Che si tratti di pillole di ecstasy contaminate, infarti provocati dalla cocaina o attacchi psicotici da cannabis; la verità è che, nonostante l’uso di droghe sia percepito come relativamente sicuro e socialmente accettabile, è sempre un tiro a dadi con la morte».

Le voci circolano da inizio mese, ma solo un paio di giorni fa Liam Gallagher ha commentato su X, con il suo solito stile: «L’ho fatto anche io anni fa quando sono andato a vedere il Papa a HP (Heaton Park, ndr)».

I did it years ago when I went to see the pope in HP it’s not a new thing — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 12, 2024

E ancora ieri, in risposta a un utente che si chiedeva chi fossero le fonti di queste notizie, e perché avessero dovuto proprio rimestare il calderone: «Perché NON HANNO UN’ANIMA».