I Duran Duran tornano in Italia

A 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo con The Wild Boys, i Duran Duran torneranno in Italia con due date imperdibili: l’appuntamento è la Circo Massimo di Roma domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025.

I biglietti saranno in vendita su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 24 gennaio alle ore 10.00, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dal 29 gennaio alle ore 10.00. Saranno inoltre disponibili in prevendita esclusiva a partire da mercoledì 22 gennaio, alle ore 10.00, per i membri della Duran Duran VIP Community. Per ulteriori informazioni, effettuare il LOGIN e fare clic su PRE-SALE nella sezione MEMBRI di www.duranduran.com. La prevendita esclusiva per i membri di Vivo Club è fissata per giovedì 23 gennaio a partire dalle ore 10.00.

Ma non solo: oltre alle date romane, i Duran Duran si esibiranno il 18 giugno a Bari e agli IDays di Milano il 20 giugno a Bari.

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Il loro ultimo album, Future Past, è uscito nel 2021.

La locandina dell’evento al Circo Massimo: