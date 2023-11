X Factor 2023, i Duran Duran hanno apprezzato la versione di ‘Careless Memories’ dei SickTeens

Sono stati eliminati dopo il ballottaggio e il gesto di rottura di Morgan, che ha votato contro. Ma i SickTeens che si erano già lamentati dei Beatles e ora pure dei Duran Duran, perché avrebbero voluto «assegnazioni di vent’anni più avanti» hanno raccolto il plauso nientemeno che di Simon Le Bon e soci per la loro versione di Careless Memories: la band infatti ha condiviso su Instagram l’esibizione dei ragazzi scrivendo: “Impressive” (notevole).

A far notare la cosa ci ha pensato lo stesso Morgan, che ha commentato anche: “E comunque Careless Memories ieri sera è stata STREPITOSA”. E a un utente che scrive: “Comunque io ancora non mi capacito di che cavolo sia successo ieri sera”, il giudice ha risposto: “Te lo sintetizzo: le iene che attaccano il leone in branco”.