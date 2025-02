Wild boys (and girls): top e flop della terza serata di Sanremo 2025

TOP: Tre is mej che uan

Comunque Katia Follesa ha già madrato alla prima presentazione… regina 👑 #Sanremo2025

Sulla carta, un terzetto un po’ nonsense. Ma la resa sul palco eccome se funziona: Miriam Leone in quota fidanzatina d’Italia (e anche la più emozionata delle tre), Elettra Lamborghini in inedita versione bon-ton (ma con notevole reference al “Che succede?” di Morgan e Bugo: lei cantava subito dopo, e ancora se lo ricorda), Katia Follesa la monella (con irresistibile esordio a tema “braccia delle donne” e “Elisa di Rivombrosa” aggiunta ai milleduecento autori del pezzo di Sarah Toscano). Poi, a un certo punto, Carlo Conti le fa pure incontrare. Per un siparietto a mood patriarcato. Vabbè, non si può avere tutto.

FLOP: Bravo bravissimo

Ironia della sorte, o forse no: dopo la réclame, come si diceva una volta, di The Voice Senior, arriva Bravo bravissimo, parte seconda. La seconda sera c’era il piccolo pianista prodigio con i disegni per lo “zio Carlo”, la terza tocca al sapientino che sa tutto, anche quando il Festivàl non è andato in scena né al Casinò né all’Ariston (e stica**i?). Chiamate il Telefono Azzurro.

TOP: Sposeremo tutti Simon Le Bon

I Wild Boys tornano all’Ariston quarant’anni dopo, unici ospiti internazionali di questo Festivàl a misura di boomer (e infatti Carlo è più gasato per loro che per tutto Sanremo). Ok l’immancabile medley (ma dov’è l’autotune quando serve?): Invisible, Notorious, Ordinary World, Girls on Film. Ma Psycho Killer, la cover dei Talking Heads feat. Victoria dei Måneskin (“We love this girl!”), è il best moment della performance. Menzione speciale per Katia Follesa in platea, hungry like the wolf con abito nuziale e cartello d’ordinanza “Sposerò Simon Le Bon”. Quasi.

FLOP: Mare (letteralmente) fuori

Io sono ferma al fatto che carloco ha lasciato il cast di "Mare Fuori" fuori dall'Ariston palesemente per risparmiare il tempo di farli uscire #Sanremo2025

pic.twitter.com/0LWI4fMsmF — Camilla桜 (@nonlosoioboh) February 13, 2025

Quando siete convinti di aver passato una serataccia, pensate agli attori di Mare fuori che si sono fatti la traversata da Napoli per essere lasciati… fuori (dall’Ariston). Alla 500esima ospitata al Festival il rischio di sentire per la 500esima ‘O mar for era altissimo. Conti lo scongiura e fa prendere la porta al cast, ma il risultato è ancora peggio, cioè una gag di presentazione da riunione degli alcolisti anonimi: “Ciao, mi chiamo Maria Esposito e interpreto Rosa Ricci”. Maro’.

TOP: Iva, come stai?

L'Ariston è casa tua ❤️

Iva Zanicchi #Sanremo2025

Iva Zanicchi, 85 anni, arriva sul palco e non sbaglia una nota. In epoca di autotune e sequenze, l’aquila di Ligonchio torna su quel palco e fa vedere come si faceva una volta. Ciao cara, come stai? Da Dio.