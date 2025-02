Morgan su Sanremo 2025: «Insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia»

Morgan ha detto la sua su Sanremo 2025 in una storia di Instagram: «Mi fa davvero schifo. Insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità».

Le canzoni, scrive, sono «una più orrenda dell’altra musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen».

Non è tutto da buttare. «L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran».

La band inglese sarà ospite stasera del Festival e verrà a suonare in Italia a giugno: il 15 e 16 al Circo Massimo di Roma, il 18 a Bari, il 20 agli I-Days di Milano. A questo link la nostra cover story con la chiacchierata tra i Duran, Giorgio Moroder e Morgan.