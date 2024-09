Guarda il debutto live del nuovo singolo dei Linkin Park, ‘Heavy Is The Crown’

I Linkin Park (nella nuova formazione con Emily Armstrong) hanno suonato live per la prima volta il loro nuovo singolo, Heavy Is The Crown. È successo durante il loro concerto ad Amburgo ieri sera, 22 settembre. Potrebbe trattarsi di un nuovo estratto dal loro prossimo album, From Zero, in uscita il 15 novembre.

Il brano, che uscirà ufficialmente domani, è il secondo inedito presentato dal gruppo in sette anni, dopo The Emptiness Machine. Riot Games ha annunciato che Heavy Is The Crown sarà l’inno ufficiale del Campionato Mondiale del gioco di ruolo League of Legends.

«Per noi questo brano rappresenta il culmine di una nuova era, imbriglia il nostro sound caratteristico e lo carica di nuova energia». Così ha dichiarato Mike Shinoda parlando del singolo. Questo il testo del ritornello: “This is what you asked for, heavy is the crown / Fire in the sunrise, ashes rainin’ down / Tryna hold it in but it keeps bleedin’ out / This is what you asked for, heavy is the / Heavy is the crown” (“Questo è ciò che hai chiesto, la corona è pesante / Fuoco nell’alba, cenere che cade / Provi a tenere tutto dentro ma continua a sanguinare / Questo è ciò che hai chiesto, la corona è / La corona è pesante”).

Guarda il video del debutto live della canzone:

Linkin Park - Heavy Is The Crown Live Debut Hamburg

Watch this video on YouTube

Qui invece il video integrale del concerto di Amburgo: