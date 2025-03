È uscita una nuova canzone (con un nuovo video) dei Linkin Park, ‘Up From the Bottom’

“From the top to the bottom”, recita una vecchia canzone dei Linkin Park intitolata Forgotten. Oggi cantano Up From the Bottom. È il titolo del primo pezzo pubblicato dal gruppo dopo l’uscita di From Zero e sarà contenuto nell’edizione deluxe del disco che uscirà il 16 maggio e conterrà in totale tre canzoni nuove e cinque dal vivo registrate nel 2024.

Up From the Bottom è accompagnata da un video diretto dal turntablist della band Joe Hahn. “Cerco di fuggire”, canta Emily Armstrong, “ma non c’è alcun posto dove andare, guardo dal basso verso l’alto, dal basso verso l’alto”.

«Tra un tour e l’altro», ha detto Mike Shinoda presentando il pezzo, «ci siamo rivisti nel mio studio. Mentre ascoltavamo i demo, concordavano tutti sul fatto che non avevamo la canzone che ci serviva. Io intanto mettevo giù degli appunti. Quando se ne sono andati via, ho iniziato a mettere insieme i pezzi al pianoforte. Per giorni ho cercato di fare quadrare ossessivamente delle idee solo abbozzate, finché qualcosa di speciale ha cominciato a rivelarsi».

Gli altri pezzi nuovi contenuti nell’edizione deluxe sono Let You Fade e Unshatter. Vengono entrambi dalle session di From Zero, a differenza di Up From the Bottom che è stata incisa dopo le prime apparizioni dal vivo.

I Linkin Park saranno agli I-Days di Milano il 24 giugno.