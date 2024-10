Guarda il video di ‘Over Each Other’, il nuovo singolo dei Linkin Park

È uscito ieri Over Each Other, il nuovo singolo dei Linkin Park che negli ultimi giorni era stato anticipato da una campagna pubblicitaria che aveva toccato anche Milano: per le vie della città erano comparsi alcuni cartelloni che, come un rompicapo, fornivano stralci del testo della canzone, che parla di una “lettera“ mai scritta a un partner che si sta perdendo.

“But you won’t let me breathe / And I’m not ever right / All we are is talkin’ / Over each other” (“Ma tu non mi lasci respirare / E io non ho nemmeno ragione / Tutto quello che facciamo è parlarci / Sopra a vicenda”). Comincia così il ritornello.

Insieme al brano è uscito anche il video, diretto da Joe Hahn e girato in Corea del Sud. Nella clip si vede la nuova, controversa cantante del gruppo, Emily Armstrong, avere una lite con la sua compagna. E un seguente viaggio in automobile risulterà fatale proprio nel momento del confronto.

Over Each Other sarà inserito nel novo album del gruppo, From Zero, in uscita il 15 novembre e di cui abbiamo già potuto ascoltare i brani The Emptiness Machine ed Heavy Is the Crown. Guarda il video del singolo qui sotto