Mike Shinoda sull’assenza di Brad Delson dal tour dei Linkin Park: «È una questione di salute mentale»

Mike Shinoda ha affrontato in un’intervista il tema dell’assenza del chitarrista Brad Delson dal tour dei Linkin Park che toccherà anche l’Italia, il 24 giugno 2025 agli I-Days di Milano.

Delson, che è tra i fondatori del gruppo ed è co-produttore dell’ultimo album From Zero, continuerà a far parte della formazione, ma non dal vivo, dov’è sostituto da Alex Feder.

«Nel caso qualcuno non capisca la dinamica», ha detto Shinoda ospite dello Zach Sang Show, «Brad è il nostro chitarrista. Fa parte della band, ma ha capito che… credo sia una questione di salute mentale, non ama andare in tour e non ama quello stile di vita. Perciò resta il nostro chitarrista, ma dal vivo non suona con noi. Ha trovato un ragazzo di nome Alex che è spettacolare, un chitarrista notevole, e i due vanno d’accordo. Brad l’ha scelto per suonare le sue parti dal vivo».

Non è l’unica novità nella formazione dei Linkin Park: alla batteria c’è infatti Colin Brittain, che ha suonato anche in From Zero e che ha rimpiazzato Rob Bourdon, che non ha voluto prendere parte alla reunion. Inizialmente, spiegano Shinoda ed Emily Armstrong, Brittain era stato invitato a lavorare alle nuove canzoni in veste di co-autore e co-produttore. È anche un chitarrista e per poco non ha rimpiazzato Delson.

«Non avevamo ancora incontrato Alex», racconta Shinoda, «quindi abbiamo spiegato a Colin che Brad aveva bisogno di un sostituto alla chitarra e che noi avevamo bisogno di un batterista. “Tu fai entrambe le cose bene”, gli abbiamo chiesto, “cosa preferiresti fare?”. Era come un bambino in un negozio di dolciumi. Ha detto una cosa tipo “Non riesco a credere a quello che mi stai chiedendo”, era eccitatissimo».