I Linkin Park in Italia nel 2025

Alcuni cartelloni apparsi in giro e rilanciato dall’account degli I-Days avevano fatto pensare a un annuncio imminente, che difatti è arrivato: i Linkin Park torneranno a suonare in Italia.

La band, con la nuova cantante Emily Armstrong ad affiancare Mike Shinoda, si esibirà martedì 24 giugno 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, all’interno degli I-Days. Il festival comunicherà nelle prossime settimane chi sono gli altri headliner e il cast dell’edizione 2025.

In apertura, prima dei Linkin Park, ci saranno Spiritbox e Jpegmafia. I biglietti verranno messi in vendita dal 21 novembre. L’ultimo concerto in Italia del gruppo, all’epoca con Chester Bennington, risale al giugno 2017 proprio agli I-Days.

Domani la band pubblicherà il nuovo album From Zero, il primo senza Bennington. La data italiana fa parte del From Zero World Tour che partirà il 21 gennaio da Città del Messico e finirà tra un anno, il 15 novecmre a Porto Alegre, in Brasile.