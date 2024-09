Linkin Park: Emily Armstrong è la nuova voce. Annunciato il tour mondiale e nuovo album

Un nuovo capitolo nella storia dei Linkin Park è ufficialmente iniziato. Giovedì, la band ha annunciato un tour che inizierà l’11 settembre al Kia Forum di Los Angeles, le prime esibizioni dal vivo dopo la morte del frontman Chester Bennington nel 2017. Ma la novità più grande è l’arrivo di una nuova cantante, Emily Armstrong dei Dead Sara. Oltre a lei, Colin Brittain è stato anche annunciato come nuovo batterista della band.

I Linkin Park hanno anche condiviso nuova musica per la prima volta in sette anni. Il brano The Emptiness Machine è stato presentata in anteprima durante un’esibizione mandata in live streaming per annunciare anche il loro nuovo album, From Zero, la cui uscita è prevista per il 15 novembre. Potete vedere il live qui sotto.

L’imminente From Zero World Tour del gruppo prevede tappe a Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seul e Bogotà . Le prevendite presso il fan club LP Underground inizieranno il 6 settembre, mentre le vendite generali inizieranno il 7 settembre.

I Linkin Park avevano iniziato a fare teasing di un annuncio la scorsa settimana. Su Instagram, l’account ufficiale della band aveva condiviso un video di un conto alla rovescia. «È solo questione di tempo…» si leggeva nella didascalia, insieme a un link al loro sito web.

La landing page del sito ospitava un messaggio: «Diventa parte di qualcosa. Sintonizzati». Il teaser successivo utilizzava la stessa affermazione nella didascalia, questa volta con un’immagine di accompagnamento che sembrava raffigurare il logo che i Linkin Park avevano iniziato a usare nel 2007.

L’ultima esibizione dal vivo dei Linkin Park è stata un concerto tributo per Bennington nell’ottobre 2017, a poco più di tre mesi dopo la morte per suicidio del musicista. «Sono stato sul palco per quasi tutto il tempo, cantando per la maggior parte del tempo», aveva detto Shinoda a Rolling Stone nel 2018. «Ho dovuto estraniarmi dal mio corpo per un po’ per arrivare alla fine. Ma mi è piaciuto molto come è venuto fuori. Lo spettacolo più lungo che abbiamo fatto prima era di 90 minuti, e questo è durato più di tre ore. So che ha aiutato molte persone».

Anche in quel periodo, la band stava pensando a come andare avanti. «[Chester] aveva una voce e un’estensione così specifiche, incredibili. Poteva cantare quasi qualsiasi stile volesse. Ci siamo chiesti cosa fare dopo», ha detto Shinoda. «È diventato ovvio che non puoi semplicemente assumere uno qualsiasi per salire lì e cantare con noi, perché non sarebbe in grado suonare nemmeno la metà delle cose».

Le date dello Zero World Tour

11 settembre @ Kia Forum – Los Angeles, CA

16 settembre @ Barclays Center – New York, NY

22 settembre @ Barclays Arena – Amburgo, Germania

24 settembre @ The O2 – Londra, Regno Unito

28 settembre @ Inspire Arena – Seoul, Corea del Sud

11 novembre @ Coliseo Medplus – Bogotà, Colombia

La tracklist del nuovo album:

1. “From Zero (Intro)”

2. “The Emptiness Machine”

3. “Cut The Bridge”

4. “Heavy Is The Crown”

5. “Over Each Other”

6. “Casualty”

7. “Overflow”

8. “Two Faced”

9. “Stained”

10. “IGYEIH”

11. “Good Things Go”

Qui, invece, il concerto trasmesso in streaming: