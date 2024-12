Dave Gahan sul futuro dei Depeche Mode: «Nuova musica? Non è in programma»

Brutte notizie per i fan dei Depeche Mode: per avere nuova musica del duo bisognerà aspettare ancora molto tempo.

A dare la notizia è stato proprio Dave Gahan, leader della band, in una recente intervista per Nme. «Io e Martin [Gore] abbiamo parlato», ha raccontato Gahan, «anzi ci siamo visti recentemente ed è stato bello. Abbiamo passato un po’ di tempo in Italia dove Anton Cobijn e sua moglie stavano rinnovando i voti del loro matrimonio in un bel posto appena fuori Roma». Aggiungendo: «È stato bello passare del tempo senza la pressione del lavoro e dei concerti».

I due, mentre erano alla cerimonia, hanno conversato anche su possibile musica firmata Depeche Mode. «Ho chiesto a Martin se stava scrivendo nuova musica e lui mi ha risposto: “No!”», continua il cantante, «Ma è normale, specialmente dopo un periodo di intenso lavoro come quello che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ci vuole un po’ per riprendere. Bisogna aspettare e vedere che succedere. Non escludo che prima o poi ci ritroveremo a lavorare assieme, ma ora non è in programma».

L’ultimo album di inediti dei Depeche Mode, Memento Mori, risale al 2023.