Jonny Greenwood: «Intimidire i locali per far cancellare i nostri spettacoli non contribuirà a raggiungere la pace»

Jonny Greenwood e Dudu Tassa hanno annullato i loro prossimi concerti nel Regno Unito a Bristol e Londra, ve l’abbiamo raccontato qui. E ora i due hanno rilasciato una dichiarazione su X.

I due hanno una collaborazione in corso, che unisce il musicista dei Radiohead e l’artista israeliano da qualche tempo. La coppia si era esibita a Tel Aviv l’anno scorso, attirando dure critiche da parte del movimento BDS, che ha come scopo la fine dell’occupazione israeliana e della colonizzazione della terra palestinese.

Rispondendo alle accuse secondo cui avrebbe “fatto un genocidio artistico”, Jonny Greenwood rispose all’epoca: «mettere a tacere gli artisti israeliani perché sono nati ebrei in Israele non sembra il modo migliore per raggiungere un’intesa tra le due parti di questo conflitto apparentemente senza fine».

I due artisti avrebbero dovuto esibirsi quest’estate a Bristol e Londra, ma le esibizioni sono state annullate. E ora è arrivata una loro comunicazione congiunta:

«Con rammarico, i nostri spettacoli a Bristol e Londra, previsti per il 23 e 25 giugno, sono stati cancellati. I locali e il loro incolpevole staff hanno ricevuto minacce abbastanza credibili da concludere che non è sicuro procedere; non ci si può aspettare che i promotori degli spettacoli finanzino la nostra protezione, né quella del nostro pubblico.

La campagna che ha bloccato con successo i concerti insiste sul fatto che “questa non è censura” e “non si tratta di mettere a tacere la musica o di attaccare singoli artisti”. Ma gli organizzatori non possono avere entrambe le cose. Costringere i musicisti a non esibirsi e negare a chi vuole ascoltarli l’opportunità di farlo è evidentemente un metodo di censura e silenziamento. Intimidire i locali per far cancellare i nostri spettacoli non contribuirà a raggiungere la pace e la giustizia che tutti in Medio Oriente meritano. Questa cancellazione sarà salutata come una vittoria dai suoi promotori, ma non vediamo nulla da festeggiare e non riteniamo che sia stato raggiunto alcun risultato positivo.

Il disco che stiamo portando in tournée presenta cantanti provenienti da Siria, Libano, Kuwait e Iraq. Le radici ancestrali e musicali del gruppo sono secolari: in Iraq, Yemen, Siria, Turchia e in tutto il Medio Oriente – ognuno dei membri è unito da un amore comune per la canzone araba, indipendentemente da dove siano nati. La campagna di silenziamento ha chiesto ai locali di “riaffermare il loro impegno per una programmazione culturale etica e inclusiva”. Ma non questo particolare mix di culture, a quanto pare.

Crediamo che l’arte esista al di sopra e al di là della politica; che l’arte che cerca di stabilire l’identità comune dei musicisti oltre i confini del Medio Oriente debba essere incoraggiata, non condannata; e che gli artisti debbano essere liberi di esprimersi indipendentemente dalla loro cittadinanza o dalla loro religione, e certamente indipendentemente dalle decisioni prese dai loro governi.

Questo progetto ha sempre avuto un canale difficile e angusto da navigare. Ci troviamo nella strana posizione di essere condannati da entrambe le estremità dello spettro politico. Per alcuni a destra, stiamo suonando il tipo di musica “sbagliato” – troppo inclusivo, troppo consapevole della ricca e meravigliosa diversità della cultura mediorientale. Per alcuni a sinistra, la stiamo suonando solo per assolverci dai nostri peccati collettivi. Temiamo che questa cancellazione venga strumentalizzata da figure reazionarie tanto quanto ne deploriamo la celebrazione da parte di alcuni progressisti.

Eppure, accettare docilmente di essere messi a tacere senza alcuna risposta sembra sbagliato. Come afferma l’artista nella sua dichiarazione a sostegno di Kneecap: “Come artisti, sentiamo il bisogno di esprimere la nostra opposizione a qualsiasi repressione politica della libertà artistica… In una democrazia, nessuna figura politica o partito politico dovrebbe avere il diritto di dettare chi suona o non suona ai festival musicali o ai concerti che saranno apprezzati da migliaia di persone”. Né dovrebbe averne nessuno. Non abbiamo alcun giudizio da esprimere su Kneecap, ma è triste constatare quanto sia doloroso che coloro che sostengono la loro libertà di espressione siano gli stessi più determinati a limitare la nostra.

Siamo completamente d’accordo con chi chiede: “Come può questo essere più importante di quello che sta succedendo a Gaza e in Israele?”. Hanno ragione: non lo è. Come potrebbe esserlo? Cosa lo è, nella futura vita culturale di chiunque?

Proviamo grande ammirazione, amore e rispetto per tutti gli artisti di questa band, in particolare per i musicisti e i cantanti arabi che hanno dimostrato un coraggio e una convinzione straordinari nel contribuire al nostro primo disco e nel fare tournée con noi. I loro successi artistici sono di fondamentale importanza e speriamo che un giorno possiate sentirci suonare queste canzoni – soprattutto canzoni d’amore – insieme a noi, da qualche parte, in qualche modo. Se ciò accadrà, non sarà una vittoria per nessun Paese, religione o causa politica. Sarà una vittoria per il nostro amore e rispetto condivisi per la musica e per noi stessi.

Il movimento BDS nel Regno Unito ha pubblicato una risposta su Instagram :

«Anche il concerto di Jonny Greenwood e Dudu Tassa alla Hackney Church è stato cancellato. I palestinesi accolgono con favore la cancellazione di entrambi i loro concerti nel Regno Unito. Ribadiamo il nostro appello affinché tutte le sedi si rifiutino di programmare questo evento complice che non può che mascherare un genocidio».