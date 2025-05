André 3000 arriva al Met Gala con un pianoforte in spalla e pubblica un album a sorpresa

André 3000 è arrivato sul red carpet del Met Gala con un pianoforte in spalla, una trovata che ha accompagnato l’uscita a sorpresa del suo nuovo album 7 Piano Sketches. Contiene appunto sette bozzetti pianistici, dura 16 minuti ed è la prima uscita di André dall’album flautisitco del 2023 New Blue Sun. Come quello, anche 7 Piano Sketches è interamente strumentale.

L’illustrazione in copertina richiama la scena che si è vista al Met, dove André è apparso con un completo su misura in linea con il tema dell’evento: “Superfine: Tailoring Black Style”. Lo slogan che accompagna il disco è “Attenzione: niente barre”. Si tratta di improvvisazioni. «Per crearle», scrive il musicista, «metto le dita sui tasti e le muovo a caso finché non trovo qualcosa che mi piace o mi interessa». Non saprebbe dire dire quali note o accordi sta suonando. «Molto semplicemente, mi piacciono il suono e la meccanica del pianoforte». Gli artisti che lo ispirano: Thelonious Monk, McCoy Tyner, Philip Glass, Stephen Sondheim, Joni Mitchell, Vince Guaraldi.

In un comunicato stampa si spiega che l’album è stato in parte composto e registrato prima di New Blue Sun durante un soggiorno di André col figlio in Texas, dove alloggiavano in una casa non arredata e dotata soltanto di pianoforte, letti e tv. «Questi pezzi non erano pensati perché la gente li sentisse», scrive André. «Erano registrazioni casalinghe, personali che magari inviavo via messaggio a familiari e amici». A parte Blueberries che è stata incisa in studio, tutti i brani sono stati registrati con il suo iPhone appoggiato direttamente sul pianoforte o con il microfono del computer portatile.

Il titolo originale di 7 Piano Sketches era The Best Worst Rap Album In History, titolo ironico spiegato nelle note di copertina pensate all’epoca per il disco che non è mai uscito: «È il peggior album rap della storia perché non contiene testi. Ma è anche il migliore, perché è il più libero a livello emotivo e quello con cui mi sono sentito meglio a livello personale. È il migliore perché rappresenta una sorta di purificazione».

Nota a margine: gli Outkast di André e Big Boi stanno per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame nella categoria performer al fianco di Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Soundgarden, White Stripes.

Da Rolling Stone US.