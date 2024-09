Che cosa sta succedendo dopo l’arresto di Sean “Diddy” Combs

Non ci sono solo le accuse di violenza sessuale e di tratta a scopo di sfruttamento sessuale che hanno portato all’arresto lunedì: Sean “Diddy” Combs avrebbe contattato ripetutamente vittime e testimoni legati al suo caso. Secondo i procuratori che si stanno occupando del caso, avrebbe chiesto ad esempio a una vittima di mantenere la sua «amicizia e supporto», lasciando intendere che in cambio avrebbe continuato a pagarle l’affitto.

Nel novembre scorso, pochi giorni dopo che Cassandra “Cassie” Ventura ha fatto causa a Combs per abusi sessuali e tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il magnate dell’hip hop avrebbe fatto due telefonate a una vittima non identificata che sosteneva economicamente. In risposta alle chiamate, la donna avrebbe scritto a Combs in un messaggio dicendo che rivedeva nella storia di Ventura «il mio stesso trauma sessuale», come ha riportato Matthew Russell Lee su Inner City Press.

Combs avrebbe però «manipolato» la donna durante la telefonata cercando di «convincerla che aveva partecipato volontariamente agli atti sessuali con lui», rassicurandola: «Se avesse continuato a stare dalla sua parte e a fornire supporto e amicizia, non avrebbe dovuto preoccuparsi di altro», riferimento velato al fatto che avrebbe continuato a fornirle sostegno economico, secondo quanto si legge nei documenti della causa. Se avesse continuato a sostenerlo, il suo «consulente finanziario non avrebbe commesso l’errore di dimenticarsi di pagarle l’affitto».

Le presunte manipolazioni di testimoni da parte di Combs sono state al centro dell’ultimo intervento dei procuratori del Southern District di New York, i quali sostengono che l’artista dovrebbe rimanere in custodia mentre si va verso il processo. «La sua figura rende difficile ai testimoni raccontare le loro esperienze e fidarsi del fatto che il governo possa proteggerli», ha detto l’avvocata Emily Johnson, una delle procuratrici.

Per Marc Agnifilo, l’avvocato di Combs, il suo cliente non ha manipolato i testimoni e li avrebbe contattati solo per informarli che i suoi legali desideravano parlare con loro. Nelle condizioni per il rilascio dietro pagamento di una cauzione da 50 milioni di dollari, Agnifilo ha detto che Combs non avrebbe avuto alcun contatto con i testimoni. Se rilasciato, Combs si sarebbe sottoposto a test antidroga settimanali e non avrebbe avuto alcun contatto in casa con donne se non membri della sua famiglia. Mercoledì, il giudice ha però respinto la proposta.

Secondo i procuratori ci sarebbero stati 128 contatti telefonici tra Combs e la cantante dei Diddy-Dirty Money, Kalenna Harper — 58 chiamate e messaggi direttamente da Combs — dopo che Harper è stata nominata nella causa intentata dalla sua compagna di band Dawn Richard contro Combs il 10 settembre. Harper ha preso le distanze da Richard e a quel punto Combs non la avrebbe più contattata. Secondo l’avvocato di Combs le comunicazioni del suo assistito con Harper sono rappresentavano un ostacolo alla giustizia.

In una dichiarazione fornita a Rolling Stone, Lisa Bloom, avvocata di Richard, di dice «scioccata, ma non sorpresa» dal fatto che Combs sia entrato in contatto con una «testimone che si è poi espressa pubblicamente» contro Richard. «Chiederemo di avere accesso a quei messaggi e quelle chiamate. Nel caso dimostrino che una testimone è stata manipolata, aggiungeremo tale accusa alla nostra causa e la perseguiremo con determinazione».

Secondo l’accusa, Combs era preoccupato del fatto che le sue chiamate e i suoi messaggi potessero essere intercettati. «Non posso usare questi telefoni e roba del genere… capisci», avrebbe detto a qualcuno. «Non posso nemmeno parlare al telefono. Tipo, per favore, non mandare messaggi o altro. La gente fraintende e cose del genere».

