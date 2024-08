Bruce Springsteen: «Non molliamo e non faremo un c@zzo di tour d’addio»

Niente farewell tour alla Kiss, Eagles o Elton John. Tanto più che spesso i tour d’addio sono lunghissime trappole. Vicino ai 75 anni d’età, con vari problemi fisici che hanno reso difficoltoso il tour, Bruce Springsteen ha messo in chiaro che lui e la E Street Band non faranno mai una farewell tour.

«Siamo in giro da 50 cazzo di anni», ha detto venerdì sera al Citizens Bank Park di Philadelphia. «E non molliamo. Non faremo nessun cazzo di tour d’addio! Cristo santo! Nessun tour d’addio per la E Street Band. No, cazzo. Addio a cosa? A migliaia di persone che urlano il tuo nome?».

Le date di mercoledì e venerdì sera a Philadelphia sono fra quelle recuperate dopo che un’ulcera peptica ha costretto Springsteen a rimandare di un anno il tour americano. Per l’occasione, è stata rispolverata Streets of Philadelphia, un pezzo fatto raramente con la E Street Band. Bruce ha presentato Long Walk Home come «una preghiera per il nostro Paese», una frase che è stata letta come un riferimento alle elezioni presidenziali che si terranno in autunno.