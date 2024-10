Baby Gang condannato a oltre tre anni per i disordini del 2021 a San Siro, ma potrà andare in tour

Baby Gang è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione. La sentenza con rito abbreviato riguarda i disordini scoppianti il 10 aprile 2021 in zona San Siro, quando lui e Neima Ezza (che ha ricevuto oggi un anno e mezzo di messa alla prova) stavano girando un video. Con loro, circa 300 persone. Erano intervenute le forze dell’ordine.

Il rapper è stato accusato di manifestazione non autorizzata e di resistenza a pubblico ufficiale. Ci furono infatti degli scontri con la polizia. Secondo l’avvocato difensore Niccolò Vecchioni, che ricorrerà in appello, Baby Gang non avrebbe «nemmeno assistito al divampare delle violenze dal momento che si era allontanato prima che arrivasse la Polizia».

Dopo la data zero del 25 ottobre all’Aquila, Baby Gang partirà per l’End of the World European Tour, con date in Spagna, Svizzera, Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Svezia. I giudici gli anni concesso l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.

A dicembre farà tre palasport: il 12 il Palaprometeo di Ancona, il 14 il Forum di Assago, a Milano, il 21 l’Inalpi Arena di Torino.