Baby Gang assolto in appello, nella motivazione si esclude che la rapina possa essere «una stravagante impresa di un ricco rapper disturbato»

Baby Gang assolto per non avere commesso il fatto. È la decisione dei giudici della Corte d’appello di Milano che hanno annullato la sentenza di primo grado e assolto il rapper e un suo amico. Erano imputati per una presunta rapina avvenuta 2021 ai danni di due ragazzi a Vignate, in provincia di Milano. Per la corte, il quadro probatorio a carico dei due non era «completo e coerente».

Si legge nella motivazione riportata da Adnknronos che «le modalità della rapina appaiono assai più simili ad analoghi episodi verificatisi nell’ambito del piccolo spaccio che non ad una stravagante impresa di un ricco rapper disturbato».

Gli stessi giudici hanno depositato anche le motivazioni della sentenza per un altro fatto, la sparatoria del 2022 in Corso Como a Milano. In appello erano state ridotte le pene per Baby Gang e Simba La Rue (e altri imputati) perché era venuta meno l’accusa di rapina. Nelle motivazioni si rileva «l’efferatezza della violenza sprigionata» e «la totale noncuranza di un eventuale presenza di telecamere nonché della gente che stazionava nei pressi di un luogo alquanto noto per la movida milanese, la radicale assenza di consapevolezza del disvalore della condotta tenuta in capo agli imputati – desumibile anche dalle intercettazioni in atti – che destano significativo allarme sociale».