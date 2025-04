Hanno arrestato Simba La Rue in Spagna

Ieri, venerdì 11 aprile, Simba La Rue è stato arrestato dai Carabinieri a Barcellona, in Spagna. Il rapper ventiduenne, nome vero Mohamed Lamine Saida, verrà rimpatriato per scontare una pena totale di otto anni.

Due sono le condanne che il rapper nato in Tunisia dovrà pagare in via definitiva con il carcere: una, confermata in Cassazione, di quattro anni e sei mesi per reati connessi a una rissa nell’estate 2022, l’altra di tre anni e nove mesi per violenze e aggressioni in un’altra baruffa fuori da un locale a Milano sempre nello stesso periodo.

Il legale rappresentante di Simba ha dichiarato che il trapper non era affatto latitante, ma si trovava in Spagna per motivi professionali.