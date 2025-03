Baby Gang e Simba La Rue sono stati condannati

È arrivata una condanna definitiva per Baby Gang: lo ha deciso la Cassazione con una sentenza che conferma una pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como, a Milano, durante la quale due cittadini senegalesi rimasero feriti.

Anche per gli altri imputati le condanne sono state confermate, tra cui quella di 4 anni e 6 mesi inflitta all’amico Simba La Rue, già condannato in via definitiva a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni nell’ambito della cosiddetta faida tra trapper.

Il 9 luglio 2024 la Corte d’Appello di Milano aveva ridotto le pene per tutti gli otto imputati, escludendo per Baby Gang l’accusa di rapina, ritenendo che “non avesse commesso il fatto”. Restavano invece le imputazioni per rissa, lesioni e detenzione di arma clandestina. Tuttavia, la Cassazione ha respinto il ricorso su questo punto, rendendo definitive le sentenze.

Come riportato ANSA, Baby Gang potrà presentare richiesta per l’affidamento in prova ai servizi sociali, mentre per Simba si prospetta la possibilità di dover scontare la pena in carcere.