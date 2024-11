Cosa sta succedendo tra Rondodasosa, Simba La Rue e Baby Gang?

Dopo un periodo di apparente calma, il mondo del rap italiano torna a scaldarsi con un nuovo beef. Questa volta ad accendere la miccia è stato Rondodasosa che ieri attraverso delle story su Instagram ha iniziato a prendersela con Simba La Rue prima e Baby Gang poi.

Nella serata di ieri Rondo ha postato delle story prima da Merone, il paese di Simba, taggandolo e poi da Lecco, la città di Baby Gang. Rondo ha così poi pubblicato un lungo messaggio contro Simba La Rue, accusandolo di un agguato (fallito) e invitandolo a un incontro «1vs1 sul ring»: «Simba le tue prepotenze non fanno paura a nessuno. Sei un internet gangster, 53 coltellate non ti sono bastate per smettere di fare lo scemo in giro con le persone. Mi ricordo quando ti spingevo la carrozzina che pisciavi da un catetere. Provi a farmi gli agguati in 5 persone mentre sono da solo con la mia donna e non ci riesci neanche. E sei così poco uomo che hai il coraggio di offendere mia madre nei DM perché non sai su cosa attaccarmi». Continua Rondo: «Ogni persona che litiga con te finisce a farsi gli anni di galera e tu dopo 6 mesi sei già fuori a piangere dalle Iene, chissà perché. Se hai le palle come dici accetta 1vs1 su un ring davanti a tutta Italia contro di me, soldi in palio. Pesi il triplo non dovresti farti problemi o hai paura di fare una figura di merda?».

La risposta di Simba, sempre su Instagram, non si è fatta attendere: «T’ha dimenticato pure tua madre per questo è l’ora di fare hype, no?». A seguire una serie di video e foto sfotto (presi da una chiamata su Facetime dei due) seguiti dalle frasi «Da sempre hai il mio pesce in testa e parli? Mezzo uomo». Baby Gang invece è passato alle minacce, facendo una diretta dal suo quartiere e invitando il rivale allo scontro: «Rondo fai una diretta e vieni in zona, puttana. La tua story è di 10 minuti fa, sei ancora in zona, ti aspettiamo qua: testa a testa».

Proprio mentre la situazione si faceva piuttosto calda, Rondo ne ha approfittato per fare della promo che ha insospettito colleghi e pubblico. Prima ha taggato Shiva parlando di un «joint album» (i due hanno avuto un lungo beef in passato), poi ha annunciato il suo nuovo album Mattia in uscita a gennaio. La risposta di Baby Gang: «Aiutiamo sto ragazzo a spaccare in America che in Italia non ha più credibilità. Ecco fratello, basta che lo dicevi e ti facevamo la storia. Non c’era bisogno di fare tutto sto bordello».

La domanda è quindi: vero beef o pura promozione?