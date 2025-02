Simba La Rue fermato a Milano: guida senza patente e denuncia per possesso di droga

Venerdì 22 febbraio, alle 17:30, in viale Corsica a Milano una pattuglia della polizia locale ha fermato una Mercedes Classe G V8 con i finestrini oscurati, alla guida si trovava il rapper Simba La Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida, accompagnato dal collega Baby Gang e da altre due persone.

Alla richiesta dei documenti, Simba La Rue non è stato in grado di esibire la patente di guida, motivo per cui è stato condotto all’ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di via Pietro Custodi. Dopo le verifiche, gli agenti, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno formalizzato una denuncia per guida senza patente.

Nel corso dei controlli sul veicolo a noleggio, la polizia locale ha inoltre rinvenuto nel bagagliaio sostanze stupefacenti: 1,22 grammi di hashish, 142,22 grammi di marijuana legale suddivisa in 70 bustine e tre flaconi, oltre a due contenitori con estratto di olio di cannabis. Simba La Rue è stato quindi denunciato anche per spaccio e sottoposto al test anti-droga per accertare un’eventuale guida sotto effetto di stupefacenti.

Ulteriori verifiche hanno evidenziato che il rapper era già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale, che gli imponeva il divieto di tornare a Milano per tre anni. La sua presenza in città ha quindi comportato un’ulteriore denuncia, e gli sarà ora notificato anche il divieto di ingresso nei locali pubblici. Parallelamente, sono in corso accertamenti sulla posizione di Baby Gang.