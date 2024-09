Avremo presto un nuovo documentario su Jimi Hendrix, ‘Jimi’

È in arrivo un documentario sulla vita di Jimi Hendrix, e si intitolerà Jimi. Lo hanno annunciato venerdì i produttori del film, che hanno rivelato che sarà Bao Nguyen, il regista di We Are the World: la notte che ha cambiato il pop, a dirigere il progetto.

«Raccontare la storia di Jimi Hendrix durante i suoi anni cruciali a Londra è sia un onore profondo che una responsabilità unica», ha dichiarato Nguyen in un comunicato. «Mi avvicino a questo progetto con grande rispetto per il suo lascito e per il significato culturale che detiene come patrimonio americano».

Il comunicato stampa descrive il documentario come «il racconto di un periodo di trasformazione nella storia della musica, quando Jimi Hendrix ha incendiato il mondo e la sua chitarra». Il film seguirà la vita del cantante dal suo inizio negli anni ’60 a Londra fino alla sua svolta al Monterey Pop Festival del 1967.

«Gli anni di Jimi a Londra sono stati tra i più cruciali nel suo percorso di vita e nella sua carriera musicale», ha dichiarato la sorella di Jimi, Janie, in un comunicato. «La scena sociale, la vita notturna che spesso si prolungava fino al giorno, i contatti stretti, le decisioni su dove voleva portare la sua musica e dove voleva che la sua musica lo portasse; tutto questo è diventato una sorta di mappa per il corso che avrebbe preso la sua vita».

Nguyen ha aggiunto: «Voglio catturare l’atmosfera vibrante della scena musicale degli anni ’60 e l’ascesa di Hendrix verso il successo mondiale, culminata nel leggendario spettacolo al Monterey Pop Festival del 1967, un ritorno trionfale in patria con un’esibizione infuocata che non solo ha incendiato la sua chitarra, ma ha acceso un cambiamento culturale che ha modificato il corso della storia della musica».

Il film è prodotto da Double Agent, Network Entertainment ed Experience Hendrix. Il documentario segue Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui del 2020, che trattava nello specifico dello sfortunato progetto cinematografico di Hendrix, Rainbow Bridge.

Oltre a dirigere The Greatest Night in Pop sul processo di registrazione di We Are the World nel 1985, Nguyen ha anche realizzato diversi altri documentari, tra cui Be Water, incentrato su Bruce Lee.

«Così come Bao Nguyen è riuscito a fare nei suoi film che mettono in luce le vite di altre figure iconiche che hanno influenzato la cultura pop, questa rappresentazione dell’esperienza londinese di Jimi sarà sia emozionante che informativa, una storia ben raccontata», dice Janie.

Da Rolling Stone US.