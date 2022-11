Fra tutti gli artisti che potevano scegliere, gli eredi di Jimi Hendrix hanno affidato ‘Angel’ a Zayn Malik

Per festeggiare l’ottantesimo anniversario della nascita di Jimi Hendrix, che cadrà fra due giorni, gli eredi hanno recuperato le tracce originali di Angel. La canzone andrò incontro tra il 1967 e il 1970 a varie trasformazioni. Prodotta Eddie Kramer, la versione che è stata pubblicata postuma nell’album del 1971 The Cry of Love è stata incisa nell’estate del 1970 (il chitarrista è morto nel settembre di quello stesso anno).

Fra tutti gli artisti a cui potevano affidarla, gli eredi di Hendrix hanno deciso di far produrre una variazione di Angel all’ex One Direction Zayn Malik. Non una cover, ma una versione realizzata sovrapponendo la voce alle registrazioni originali, come se Zayn fosse il cantante del gruppo di Jimi Hendrix.

«Siamo lieti che Zayn abbia usato la musica originale di Angel», hanno detto a Billboard i tipi di Experience Hendrix che gestiscono il patrimonio musicale del chitarrista. «Ci auguriamo che la versione del classico di Hendrix illumini una nuova generazione di ascoltatori circa il genio di Jimi».

Ecco la nuova versione, presentata come una canzone di Jimi Hendrix & Zayn: