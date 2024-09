«Siamo pronti a iniziare il gioco»: guarda il teaser trailer della seconda stagione di ‘Squid Game’

L’incubo non finisce mai. Il nuovo teaser trailer della seconda stagione di Squid Game si apre con Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, che si sveglia da un sonno inquieto e brandisce una pistola contro una figura mascherata che aspetta fuori dalla porta.

Rilasciato durante il Geeked Week di Netflix ad Atlanta, il video mostra una rapida escalation di eventi, tra figure mascherate più minacciose che marciano con armi, questa volta in tute rosa, e Gi-hun che si ritrova ancora una volta nel gioco come Giocatore 456. Una voce non identificata dichiara in coreano, sopra al teaser: «Siamo pronti a iniziare il gioco».

La seconda stagione si svolge tre anni dopo che Gi-hun ha vinto il gigantesco premio in denaro per aver sopravvissuto al brutale Squid Game. Secondo una sinossi della nuova serie, «Il Giocatore 456 è determinato a trovare le persone dietro il gioco e a porre fine al loro sport spietato». Mentre Gi-hun usa la sua nuova fortuna per finanziare la sua ricerca, presto si rende conto che «il percorso verso l’eliminazione dell’organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarci».

Un teaser aveva mostrato le tute verdi numerate dei nuovi partecipanti, tra cui Gi-hun. La serie uscirà il 26 dicembre, mentre la terza e ultima stagione arriverà nel 2025.

Da Rolling Stone US