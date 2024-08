‘Squid Game 2’, c’è la data d’uscita

Habemus la data d’uscita della seconda stagione di Squid Game: arriverà su Netflix il prossimo 26 dicembre.

Oltre a questo annuncio, Hwang Dong-hyuk, il creatore, regista e produttore esecutivo della serie-fenomeno “Made in South Korea”, ha anche fatto sapere quando la serie si concluderà per sempre: la terza stagione, cha uscirà nel 2025, sarà l’ultima.

“Sono felice di vedere che ciò che è stato piantato per creare un nuovo Squid Game sia cresciuto e abbia dato i suoi frutti fino a quella che sarà la fine di questa storia”, ha detto Hwang.

Come annunciato in precedenza, Lee Jung-jae tornerà nel ruolo del protagonista, insieme ai vecchi compagni di cast Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, and Gong Yoo. Tra le new entry ci saranno invece Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Questa la sinossi ufficiale diffusa da Netflix: “Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 rimane determinato a trovare le persone che stanno dietro a questo gioco e a porre fine al loro sport malvagio. Usando quella fortuna per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cerca l’uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l’organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrare nel gioco stesso”.

La prima stagione di Squid Game è stata la serie più vista di sempre nella storia di Netflix, e ha vinto 6 Emmy su 14 candidature totali.

Qui l’annuncio ufficiale sull’uscita della seconda stagione: