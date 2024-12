Le serie tv da vedere a dicembre 2024

Piedone – Uno sbirro a Napoli

Sky Cinema Uno e NOW 2 dicembre

Piedone - Uno sbirro a Napoli | Nuova serie | Trailer

Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia, erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con il mitico Piedone Lo Sbirro , Silvia D’Amico in quelli della commissaria Sonia Ascarelli e Fabio Balsamo as l’ispettore aggiunto Michele Noviello. E poi i casi su cui indagano (immigrazione, droga, malasanità e lavoro nero), ma soprattutto Napoli, che spesso diventa un’altra protagonista della serie e si prende la scena. E le scazzottate? Ci sono, ci sono. Il nuovo Piedone è altrettanto incazzato ma più fragile e tormentato.

Star Wars: Skeleton Crew

Disney+ 3 dicembre

Skeleton Crew | Official Trailer | Disney+

Un’altra serie live-action targata Lucasfilm e ambientata nell’universo di Guerre stellari: ce n’era davvero bisogno? A Jude Law nelle vesti di un enigmatico personaggio (“Jod”) le cui vere intenzioni sono avvolte nel mistero però facciamo fatica a dire di “no”. Skeleton Crew segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una strana scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato.

Black Doves

Netflix 5 dicembre

Black Doves | Official Trailer #2 | Netflix

Spy thriller starring Keira Knightley nei panni di Helen Webb, moglie e madre devota e scrupolosa, ma soprattutto spia professionista. Il marito è il Segretario di Stato per la difesa inglese e lei da 10 anni ne trasmette i segreti all’oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves, appunto Quando il tuo amante segreto viene assassinato, Helen parte in missione con un vecchio amico (Ben Whishaw) tra la malavita londinese a un’incombente crisi geopolitica.

The Bad Guy 2

Prime Video 5 dicembre

The Bad Guy - Seconda stagione | Trailer Ufficiale | Prime Video

Se prima stagione della miglior serie italiana da un po’ di anni a questa parte ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di diventare il “bad guy” che è stato ingiustamente accusato di essere. La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato, che diventa un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. New entry nel super cast Stefano Accorsi.

Uonderbois

Disney+ 6 dicembre

Uonderbois | Trailer Ufficiale | Dal 6 Dicembre su Disney+

Cinque inseparabili amici devono dirsi addio perché La Vecchia, proprietaria dei vasci in cui vivono, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando la statuetta viene rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood, inizia il loro viaggio alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea. A guidarli la conoscenza dei segreti più antichi della loro città, ma anche la consapevolezza che dietro ogni leggenda si nasconda sempre un pizzico di verità. Starring Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo. E nella colonna sonora ci sono due brani originali di Geolier.

Zorro

Paramount+ 6 dicembre

Zorro | Teaser Ufficiale ITA - Paramount+

Dopo Dix Pour Cent è praticamente automatico immaginarsi Jean Dujardin cher non riesce a uscire dai ruoli che interpreta. Ecco, pensate in questo caso che si tratta di Zorro. 20 anni dopo la fine delle avventure del leggendario eroe mascherato creato da Johnston McCulley, Don Diego de la Vega ha appeso il mantello al chiodo per diventare una personalità della città di Los Angeles, California. Si rende però presto conto che certe ingiustizie possono essere risolte solo tornando a indossare la maschera e impugnando di nuovo la spada. Nel cast c’è anche il nostro Ficarra.

Secret Level

Prime Video 10 dicembre

Secret Level - Official Trailer | Prime Video

Nuova serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Dalle menti creative dietro Love Death + Robots, ciascun episodio rappresenta una celebrazione di giochi e giocatori. Il cast vocale è super: da Arnold Schwarzenegger a Keanu Reeves.

Cent’anni di solitudine – Parte 1

Netflix 11 dicembre

Cent'anni di solitudine - Parte 1 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Realizzata con il supporto della stessa famiglia di Gabriel García Márquez e girata interamente in Colombia, l’adattamento seriale dell’iconica epopea familiare dei Buendía, uno di quei capolavori della letteratura spesso considerato inadattabile, narrata attraverso 16 episodi e rigorosamente in spagnolo, thanks to Netflix. Nel paese senza tempo di Macondo, sette generazioni esplorano l’amore, l’oblio, la guerra, la pazzia e l’impossibilità di sfuggire al passato… oltre che al proprio destino.

Dream Productions: Dal mondo di Inside Out

Disney+ 11 dicembre

Dream Productions | Official Trailer

Riley sta crescendo e quando i suoi ricordi necessitano di un’elaborazione extra, Gioia e il resto delle emozioni li inviano alla Dream Productions, che fa diventare i sogni della ragazzina davvero realtà… rispettando tempi e budget. L’acclamata regista però Paula Persimmon affronta un incubo tutto suo: cercare di creare il prossimo sogno dopo essere stata accoppiata con Xeni, un compiaciuto regista da sogni a occhi aperti che cerca di dare la scalata alla grande lega dei sogni notturni. Dal mondo di Inside Out, un’esilarante miniserie in stile mockumentary.

No Good Deed

Netflix 12 dicembre

No Good Deed | Official Trailer | Netflix

Una coppia mette in vendita la loro splendida villa in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, e inizia una vera e propria guerra di offerte con tre famiglie molto diverse cercano di acquistarla. Ma, come i precedenti proprietari ben sanno, a volte la casa dei sogni può diventare un vero e proprio incubo. Dall’ideatrice di Dead To Me – Amiche per la morte Liz Feldman, Lisa Kudrow e Ray Romano guidano un cast ricco di stelle (Linda Cardellini, Luke Wilson) in questa dramedy in cui l’unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo una volta per tutte.

Dexter: Original Sin

Paramount+ 13 dicembre

Dexter: Original Sin | Official Trailer | Paramount+ With SHOWTIME

Niente paura, Michael C. Hall continuerà a dar voce al mitico monologo interiore nella testa di Dexter Morgan. La serie prequel però è ambientata nella Miami del 1991 e segue una versione giovane di Dexter, con il volto di Patrick Gibson, nel suo passaggio da studente a serial killer vendicativo. Quando i suoi impulsi non possono più essere ignorati, Il nostro dovrà imparare a canalizzare la sua oscurità interiore con la guida del padre Harry (Christian Slater). Ci sono Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson e la special guest star Sarah Michelle Gellar.

Yellowstone 5 – Parte 2

Sky Atlantic e NOW 20 dicembre

Yellowstone Season 5 Part 2 Trailer | 'This Season On'

Ci siamo, la grande epopea neo western by Taylor Sheridan sta per concludersi. John Dutton (Kevin Costner) viene trovato morto nel bagno del governatorato del Montana, ucciso da un colpo di arma da fuoco. Tutti gli indizi puntano verso Jamie Dutton (Wes Bentley), che nel frattempo ha provato a insabbiare tutto. L’evento sconvolge tutta la famiglia. Beth (Kelly Reilly) e Kayce (Luke Grimesin), sono determinati a scoprire la verità e decidono di chiedere aiuto a Rip Wheeler (Cole Hauser). Al centro dei nuovi episodi ci sarà la lotta tra Jamie e Beth, in quella guerra civile tra Dutton che compromette il destino del ranch.

Squid Game 2

Netflix 26 dicembre

Squid Game: Season 2 | Official Trailer | Netflix

Giochi ancora più spettacolari, manche di Un, due, tre… stella! ancora più sanguinose, nuove sfide sempre più mortali. “Per me la differenza maggiore tra le due stagioni sta nel percorso di Gi-hun. Si tratterà di una crescita fuori dal recinto del gioco, per poi ritornarvi con una consapevolezza maggiore. E aiutare a fermare tutto». Queste le prime parole del regista Hwang Dong-hyuk. Il giocatore 456 però dovrà confrontarsi con la verità rivelata dal Front Man: “Non hai ancora capito, vero? Il gioco non finirà finché il mondo non cambierà”. Intanto è già stata confermata la terza stagione, in arrivo nel 2025.